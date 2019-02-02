Предварительный обзор DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH. Очень стильно выглядит

Геймеры уже давно перестали смотреть на корпус как на просто платформу для сборки компьютера. Это лет десять назад никого не волновало, как внутри выглядит система — главное, чтобы характеристики были хорошие и игры запускались, остальное мало кого волновало. Технологии развивались очень стремительно и в определенный момент производители компьютерного железа буквально застопорились. Прирост производительности видеокарт не такой уж большой, у процессоров дела еще хуже, тоже самое с накопителями или оперативной памятью. Как же привлекать внимание пользователя и как вынудить его купить очередную новинку, если объемы и характеристики меняются слишком слабо? Дизайном! Геймер просто посмотрит на корпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH и ему сразу захочется не только корпус приобрести, но и начинку в нем поменять, чтобы можно было с радостью наблюдать за подсветкой в корпусе.

Дизайн корпуса

Главная особенность корпуса в том, что он полностью выполнен из белого цвета. Большинство корпусов на текущий момент окрашены в черный цвет, так как это более практично и геймеры привыкли покупать именно черные варианты продуктов. Однако, белый выглядит намного дороже и привлекательней, вы можете существенно выделиться на фоне остальных и собрать действительно уникальную систему. Вроде обычный цвет, но на деле новинка выглядит очень круто и дорого. Далее, производитель решил, что нужно удивлять еще и количеством стекла. На фронтальной панели корпуса расположена сплошная стеклянная панель, за которой расположены вентиляторы, плюс аналогичное стекло используется на левой боковой панели. Это, собственно, не удивляет, ведь сейчас каждый второй корпус выглядит примерно так же. Но, стекло это круто и стильно, с этим тоже не поспоришь.

Внутри корпуса расположен декоративный кожух, он тоже окрашен в белый цвет и позволяет вам получать массу удовольствия от созерцания начинки компьютера. Дело в том, что внутри кожуха спрятан блок питания и все кабели, которые обычно мешают обзору и портят общую картину. Да и накопители, которые не могут похвастаться особой привлекательностью, здесь тоже прикрыты. Получается максимально привлекательный вариант дизайна, который предоставляет всё необходимое для того, чтобы собрать красивый компьютер. Особенно порадовала лаконичность — никаких дополнительных декоративных элементов на корпусе, только самое необходимое.

Шасси

При сборке компьютера важна не только красота, но и практичность. Начнем с того, что на фронтальной стороне корпуса есть три посадочных места для установки вентиляторов. Сюда же можно поставить радиатор системы жидкостного охлаждения, если вдруг вам понадобится это сделать. Помимо этого, три посадочных места для вентиляторов или радиатора СЖО есть на верхней панели корпуса, там же есть специальная сетка, которая предотвращает попадание пыли внутри корпуса. В плане охлаждения никаких проблем нет, поместить сюда можно любую видеокарту, которую только захотите.

Итог

На текущий момент стоимости корпуса нет, так что как-то более предметно сравнивать новинку с потенциальными конкурентами я не могу. Стоит понимать, что здесь используется дорогое стекло, да и белый цвет корпуса тоже выглядит привлекательно. То есть, корпус будет относиться к флагманскому сегменту и цена у него будет довольно высокая. Хотя, ранее производитель радовал нас адекватными ценниками и я думаю, что в ближайшем будущем ничего не поменяется. Обратите внимание на новинку, она точно выделяется на фоне основных конкурентов.