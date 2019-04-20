Предварительный обзор Deepcool Castle 240RGB V2. СЖО с подсветкой

2019-04-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Castle 240RGB V2; [11]
В последнее время геймеры стали больше внимания уделять так называемым «второстепенным» компонентам своего компьютера. Например, раньше мы тратили свои деньги исключительно на видеокарту, процессор и оперативную память, а все остальные компоненты обычно покупались с большой долей экономии. Теперь ситуация изменилась и пользователи стали активно тратить больше денег на системы охлаждения, блоки питания и так далее. Почему так произошло? Все очень просто — появились действительно крутые продукты. К примеру, Deepcool Castle 240RGB V2 — просто шикарная система жидкостного охлаждения, которая стоит вполне адекватных денег и позволяет вам совершенно иначе взглянуть на свой компьютер. Красивая подсветка, эффектный внешний вид и эффективное охлаждение — что может быть лучше? А теперь давайте посмотрим, что эта новинка умеет и почему ее все так хвалят.

Дизайн корпуса

Начнем, конечно же, с «помпы», которая устанавливается на процессор и перегоняет жидкость по шлангам системы охлаждения. Выглядит данный элемент системы достаточно интересно и необычно — вытянутая форма, привлекательный материал обшивки, красивая подсветка на верхней грани. На пользователя, если у вас прозрачная крышка корпуса, будет «смотреть» фирменный логотип компании и очень привлекательная многоцветная подсветка. Смотрится крайне привлекательно, плюс в корпусе создается интересный эффект. От помпы идут две шланги, которые подключаются к радиатору. В этом плане все достаточно стандартно — они черного цвета и неплохо гнутся. На самом же радиаторе, который тоже окрашен в черный цвет, установлены вентиляторы с подсветкой. То есть, вы получаете подсветку и на помпе, и на радиаторе, что смотрится весьма и весьма стильно. Отличный вариант для тех, кто не хочет ставить ленты подсветки в корпус.

Характеристики

С характеристиками новинки тоже все достаточно просто и понятно — поддерживаются все процессоры AMD на сокете TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1, плюс все процессоры компании Intel на LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1366. Фактически, вы можете взять процессор даже десятилетней давности и на него спокойно можно установить данную систему охлаждения. В комплекте с системой идут два вентилятора, которые умеют регулировать скорость оборотов от 500 до 1800 единиц в минуту. Это полезно на тот случай, если вы не хотите издавать слишком уж много шума в простых задачах. Уровень шуба заявлен на отметке в 30 дБ, то есть достаточно тихо — у большинства конкурентов шум на уровне 34-38 дБ.

Особенности

Главная фишка данной системы жидкостного охлаждения именно в том, что она выглядит привлекательно благодаря своей красивой подсветке. Вы можете без труда купить башенный кулер, который будет перекрывать весь обзор на ваш процессор и материнскую плату, и получить примерно те же параметры охлаждения. Но, система будет менее привлекательной, будет издавать гораздо больше шума. Этот же вариант создавали для тех, кто не хочет идти на компромиссы и хочет приобрести систему, которая и охлаждает отлично, и выглядит круто, и стоит адекватных денег. В этом главная особенность Deepcool Castle 240RGB V2.

Итог

Теперь пришло время решить, стоит ли продукт своих денег. Говорить об этом крайне тяжело, так как стоимость производитель не назвал, как и дату релиза. На текущий момент известны только характеристики и ничего более. Но, ранее компания показывала очень демократичную стоимость на свои новинки и мы уверены, что ничего не изменилось. Стоит просто немного подождать.

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