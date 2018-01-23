Предварительный обзор Deepcool DE580. Отличный бюджетный блок питания

2018-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool DE580; [151]
Начнем с того, что далеко не всем пользователям нужны дорогущие блоки питания. Если вы не теряете сознание от подсветки в БП или вам не нужен блок на 700-1000 Вт, то зачем тратить лишние средства на те характеристики, которые вам совершенно не нужны? Например, блок питания Deepcool DE580 за свои деньги дает вам все, что нужно для сборки настольного компьютера для казуального использования.

То есть, если вы не планируете заниматься разгоном процессора уровня i7 восьмого поколения, не хотите отдавать деньги за GTX 1080 Ti, то вы можете собрать свой компьютер на этом БП и получить те же возможности компьютера, что и с аналогом за двойную цену. Собственно, если железка доступная, надежная и дает пользователю все, что от устройства требуется, то почему бы не обратить на него внимание? Мы тоже так подумали и сегодня расскажем вам более подробно об этом компоненте вашего компьютера, характеристиках и дизайне.

Характеристики

Эта модель выполнена в форм-факторе ATX, размеры составляют 140 на 150 на 86 миллиметров, то есть это достаточно классический блок питания, в плане габаритов и формата. Пиковая выходная мощность у него составляет 580 Вт, об этом можно догадаться по названию компьютерного компонента, а вот номинальная выходная мощность составляет 450 Вт. Для большинства компьютеров, даже для некоторых игровых систем, этой мощности будет достаточно для комфортной и стабильной работы. Для примера, компьютер на i5 с автоматическим разгоном и видеокарта уровня GTX 1060 потребляют около 380-400 Вт (с жестким диском, оперативной памятью и так далее, естественно). То есть, 450 Вт номинальной мощности вам хватит даже для игрового ПК, просто это будет впритык, без возможности апгрейда или разгона на большие частоты. Для бюджетного сегмента мощности блока питания хватает с громадным запасом, без всякого сомнения.

Из интересных особенностей продукта можно отметить наличие разъема 6+2 для питания видеокарты. Для топовых видеокарт современного рынка этого будет недостаточно, но для более простых моделей - в самый раз. Так же блок питания порадует своего владельца технологиями OVP (защита от повышения напряжения), SCP (защита от короткого замыкания) и OPP (защита от перегрузки сети). Это не новость для более дорогих моделей, но в бюджетном сегменте такие технологии используют крайне редко. Для охлаждения этого продукта используется встроенный 120-мм вентилятор, он работает достаточно тихо и претензий не вызывает.

Дизайн

В плане дизайна БП особо не удивил, хотя смотрится достаточно солидно. Просто данная модель выполнена в серебристом цвете, а все современные «крутые» модели выпускаются в черном цвете или что-то из этого спектра, пользователи привыкли видеть в серебристом цвете корпуса блоков питания бюджетность и простоту. На самом же деле, смотрится железка очень стильно, все компоненты расположены правильно, есть большая перфорация для вентилятора и забора воздуха. Нет ничего лишнего, за что вам бы пришлось доплачивать, и это круто, на самом деле, ведь когда собираешь недорогой компьютер, то разные безделушки за лишние десять баксов никого не радуют.

Итог

В итоге, я могу с уверенностью сказать, что данный блок питания меня удовлетворил и порадовал. Это именно та модель, где ты отдаешь деньги исключительно за возможности и производительность, вы не будете платить лишние деньги за подсветку, за покраску корпуса в черный цвет, за оплетку кабелей и прочие мелочи, которые декоративно может и имеют смысл, но на практике только завышают стоимость продукта в целом. Эта модель идеально подойдет для сборки офисного компьютера, домашнего компьютера для казуальных задач вроде просмотра фильмов или сериалов, да и игровой компьютер тоже можно собрать, если смотреть в сторону видеокарт прошлых поколений и не стараться разгонять процессор слишком сильно. Своих денег стоит, без вопросов.


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