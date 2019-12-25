Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GTE V2 White. В белом цвете

Дизайн корпуса

Удивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по массе причин. Главная — пользователь уже все видел. Тем не менее многие производители компьютерного железа все еще могут выдавать уникальные продукты, которые отличаются от конкурентов по рынку очень даже сильно. О них и поговорим.

Характеристики

Начнем с дизайна устройства, так как в данной системе охлаждения он играет наиболее важную роль. На фронтальной стороне башни находится весьма приятного вида вентилятор белого цвета, который будет прогонять холодный воздух через решетку радиатора, тем самым его охлаждая. На верхней грани радиатора расположена пластиковая заглушка, которая играет роль декорации и прикрывает наконечники тепловых трубок. Обычно они просто торчат из радиатора, но здесь они стильно прикрыты и смотрится это довольно привлекательно. Собственно, на этом дизайн заканчивается, ведь основной его фишкой является именно белый вентилятор и дополнительная панель на верхней части корпуса. Только благодаря ей башня получилась настолько привлекательной и уникальной, ведь если накладку убрать, то мы получим совершенно стандартное решение. К счастью, разработчики решили от стандартного решения отказаться.

Особенности

Стоит понимать, что система охлаждения Deepcool Gammaxx GTE V2 White не только выглядит довольно интересно и стильно, но и обладает достаточно неплохими характеристиками, которые позволят вам охлаждать процессор без дополнительных хлопот. Начнем с того, что система охлаждения состоит из большой пластины, которая будет прилегать к процессору, плюс из шести тепловых медных трубок. Они отвечают за перекату тепла от процессора на ребра алюминиевого радиатора, который имеет толщину в 50 миллиметров. Стоит уточнить одну крайне важную деталь — тепловые трубки имеют прямой контакт с процессором, а пластина является лишь крепежным элементом к материнской плате. Благодаря этому теплообмен заметно выше. И, конечно, важным элементом охлаждения выступает вентилятор, который выдувает 110 кубических метров воздуха в час.

Итог

Конечно, это не флагманская модель, так что многие покупатели захотят ее получить для своего не самого нового процессора. К счастью, поставить башню получится почти на любой процессор, который когда-либо находился на рынке — модель поддерживает чипы AMD на сокетах AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и Intel на сокетах LGA1151/1150/1155/1366. То есть, проблем у вас быть не должно, особенно если процессор более-менее современный. Отдельно хотелось бы уточнить, что вентилятор в системе охлаждения не только прогоняет массу воздуха, но и работает достаточно тихо, плюс оборудован белой светодиодной подсветкой. Благодаря этому пользователь получает стильное решение для оформления корпуса своего компьютера, хотя если у вас нет окна бокового, то и красивую подсветку вы не увидите. Больше ничего особенного у данной модели нет, ведь это продукт доступный, без излишеств.

Пока что производитель не называл дату старта продаж своей стильной новинки, но мы верим, что ценник будет адекватный, а значит можно подождать. Это довольно привлекательное решение для тех, кто собрал корпус в белом цвете, хотя, честно говоря, даже без белого корпуса башня была бы довольно популярной. Все же поток воздуха мощный, есть подсветка вентилятора, прочная конструкция и прямой контакт тепловых трубок к процессору. Осталось лишь узнать стоимость новинки, чтобы сравнить ее с конкурентами.