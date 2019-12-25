Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GTE V2 White. В белом цвете

2019-12-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Gammaxx GTE V2 White; [96]
Удивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по массе причин. Главная — пользователь уже все видел. Тем не менее многие производители компьютерного железа все еще могут выдавать уникальные продукты, которые отличаются от конкурентов по рынку очень даже сильно. О них и поговорим.

Дизайн корпуса

Начнем с дизайна устройства, так как в данной системе охлаждения он играет наиболее важную роль. На фронтальной стороне башни находится весьма приятного вида вентилятор белого цвета, который будет прогонять холодный воздух через решетку радиатора, тем самым его охлаждая. На верхней грани радиатора расположена пластиковая заглушка, которая играет роль декорации и прикрывает наконечники тепловых трубок. Обычно они просто торчат из радиатора, но здесь они стильно прикрыты и смотрится это довольно привлекательно. Собственно, на этом дизайн заканчивается, ведь основной его фишкой является именно белый вентилятор и дополнительная панель на верхней части корпуса. Только благодаря ей башня получилась настолько привлекательной и уникальной, ведь если накладку убрать, то мы получим совершенно стандартное решение. К счастью, разработчики решили от стандартного решения отказаться.

Характеристики

Стоит понимать, что система охлаждения Deepcool Gammaxx GTE V2 White не только выглядит довольно интересно и стильно, но и обладает достаточно неплохими характеристиками, которые позволят вам охлаждать процессор без дополнительных хлопот. Начнем с того, что система охлаждения состоит из большой пластины, которая будет прилегать к процессору, плюс из шести тепловых медных трубок. Они отвечают за перекату тепла от процессора на ребра алюминиевого радиатора, который имеет толщину в 50 миллиметров. Стоит уточнить одну крайне важную деталь — тепловые трубки имеют прямой контакт с процессором, а пластина является лишь крепежным элементом к материнской плате. Благодаря этому теплообмен заметно выше. И, конечно, важным элементом охлаждения выступает вентилятор, который выдувает 110 кубических метров воздуха в час.

Особенности

Конечно, это не флагманская модель, так что многие покупатели захотят ее получить для своего не самого нового процессора. К счастью, поставить башню получится почти на любой процессор, который когда-либо находился на рынке — модель поддерживает чипы AMD на сокетах AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и Intel на сокетах LGA1151/1150/1155/1366. То есть, проблем у вас быть не должно, особенно если процессор более-менее современный. Отдельно хотелось бы уточнить, что вентилятор в системе охлаждения не только прогоняет массу воздуха, но и работает достаточно тихо, плюс оборудован белой светодиодной подсветкой. Благодаря этому пользователь получает стильное решение для оформления корпуса своего компьютера, хотя если у вас нет окна бокового, то и красивую подсветку вы не увидите. Больше ничего особенного у данной модели нет, ведь это продукт доступный, без излишеств.

Итог

Пока что производитель не называл дату старта продаж своей стильной новинки, но мы верим, что ценник будет адекватный, а значит можно подождать. Это довольно привлекательное решение для тех, кто собрал корпус в белом цвете, хотя, честно говоря, даже без белого корпуса башня была бы довольно популярной. Все же поток воздуха мощный, есть подсветка вентилятора, прочная конструкция и прямой контакт тепловых трубок к процессору. Осталось лишь узнать стоимость новинки, чтобы сравнить ее с конкурентами.

Комментарии и отзывы Deepcool Gammaxx GTE V2 White
Беспроводной пауэрбанк для смартфонов Ba...
Беспроводной пауэрбанк для смартфонов BaBaseus F10 это аккумулятор емкостью на 10 000 мАч, и он сможет зарядить ваш гаджет как с помощью провода,...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
OPPO Reno3 и его функции...
OPPO Reno3 и его функцииКомпания OPPO выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием OPPO Reno 3. Функции новой модели...
Мощная модель смартфона Mi Note 10 ...
Мощная модель смартфона Mi Note 10 Компания Xiaomi выпустила оригинальную новинку среднего варианта под названием Xiaomi Mi Note 10. В харак...
Oukitel K13 Pro и его функции...
Oukitel K13 Pro и его функцииКомпания Oukitel выпустила защищенный смартфон среднего варианта под названием Oukitel K13 Pro. Функции н...
Мощная модель от vivo X30...
Мощная модель от vivo X30Компания vivo выпустила мощный смартфон среднего варианта под названием vivo X30. В характеристики входит...
Новая модель от realme X2...
Новая модель от realme X2Компания realme выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием realme X2. В основы характ...
Мощная модель от realme Buds Air...
Мощная модель от realme Buds AirКомпания realme выпустила стильные беспроводные наушники бюджетного варианта под названием realme Buds ...


Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкойОбзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой
Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое креслоОбзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с BluetoothОбзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor