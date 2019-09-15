Предварительный обзор Deepcool Matrexx 55 Mesh. Крутая новинка

2019-09-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Deepcool Matrexx 55 Mesh; [95]
Давно мечтали о хорошем корпусе, который стоит своих денег на сто процентов? Сегодня мы поговорим о достаточно свежей модели, которая только-только была анонсирована и точно понравится фанатам высокого качества. Инженеры данной компании знают, как нужно делать хорошие продукты и вновь это доказали. А теперь давайте смотреть поближе на новинку.

Дизайн корпуса

Внешний вид корпуса говорит нам о том, что производитель думал сначала о практичности, а потом уже о всем остальном. На фронтальной стороне корпуса можно заметить довольно привлекательную панель с решеткой, которая смотрится максимально интересно и при этом совершенно не мешает пропускать воздух. Это важный момент, так как многие пользователи хотят получить не только красивый корпус, но и нормальный продув воздуха. На боковой панели расположена стеклянная вставка, которая довольно большая и открывает нам взор на комплектующие компьютера. Сам корпус окрашен в черный цвет, смотрится достойно и нет проблем с пылью — на таком покрытии любая пыль или мелкий сор не так заметны, как на белом или разноцветном. Внешний вид корпуса лично автору данной статьи очень понравился — нет абсолютно ничего лишнего, при этом выглядит корпус дорого и стильно. Это, как по мне, самое главное.

Шасси

Очень важно, чтобы внутри корпуса тоже все было хорошо реализовано, чтобы не было проблем со сборкой компьютера и так далее. Благо, здесь все достаточно качественно сделано и проблем у вас не будет. Во-первых, внутри есть специальная стойка для поддержки видеокарты. Вы можете поставить даже довольно тяжелую модель графического ускорителя и не переживать, что она будет слишком тяжелой и выгнет вашу материнскую плату или вовсе вырвет порт. Это крутой бонус, который работает в плюс новинке, хотя сама деталь, на самом деле, очень простая и недорогая. Во-вторых, есть декоративный кожух, который позволяет прикрыть блок питания и накопители от вашего взора, дабы не портить ощущения от созерцания компьютера. Также стоит отметить, что на верхней части корпуса есть большая площадка для установки радиатора системы охлаждения. Выглядит очень даже стильно и практично.

Особенности

Стоит сказать, что у корпуса просто тьма различных бонусов и интересных деталей, которые достойны вашего внимания. Например, у корпуса довольно продвинутые ножки — их можно смело хвалить, так как они гасят вибрацию и позволяют корпусу не шататься на ровном месте. Это плюс, если корпус стоит на столе и вы боитесь, что он упадет. Также очень понравились сетки от пыли, которые крепятся на магнитах и позволяет не переживать о мелком соре. И, конечно, внутри компоновка тоже отличная — все острые углы закруглены, чтобы кабели не перетирались, все ненужные элементы убраны, все крепления для установки чего-либо имеются. Сразу становится понятно, что люди, которые делали данный корпус, разбираются в своем деле и знают, каким должен быть современный корпус. Это не может не радовать на фоне китайских недорогих решений, которых сейчас просто тьма.

Итог

На текущий момент у нас нет стоимости продукта и говорить о его конкуренции с другими игроками рынка тяжело. Но, уже сейчас можно смело заявить, что делали корпус профессионалы, они знают, что пользователю нужно, а от чего можно отказаться. И это, пожалуй, самое важное — корпус сразу из коробки готов радовать вас определенными бонусами, которых нет у остальных. Это круто, плюс ранее производитель радовал нас низкими ценами. Есть шанс, что ситуация не изменится и вы получите крутое и доступное устройство.

Комментарии и отзывы Deepcool Matrexx 55 Mesh
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