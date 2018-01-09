Предварительный обзор Deepcool Quadstellar. Очень крутой корпус

Официально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энтузиастов и заядлых геймеров, которые хотят не просто собрать компьютер для удовольствия, они хотят наслаждаться уникальности, хвастаться этим в интернете и получать кукую-то долю удовольствия еще и от того, что такого корпуса больше ни у кого нет. Собственно, мы решили рассказать вам о данном продукте, так как в сети многие пользователи стали негативно отзываться о железке. Мол, слишком дорого, слишком много места занимает и так далее. Стоит понимать, что такой корпус покупают в том случае, если уже есть крутое железо, есть большой рабочий стол, на который хочется поставить корпус не как у всех и работать с ним. То есть, это не вариант для тех, кто экономит по 300 рублей при покупке оперативной памяти без радиаторов, кто экономит на подсветке и так далее. Это вариант для тех, кто не идет на компромиссы.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что корпус разделен на четыре сегмента и каждый из сегментов несет свою функцию для хранения определенных элементов компьютера. Верхние отсеки используются для хранения видеокарт и жестких дисков. Если быть точным, то в правом верхнем отделе находятся слоты под жесткие диски, вы можете поставить туда до восьми HDD типоразмера 3,5 дюйма или 2,5 дюйма, плюс есть еще пять слотов для дисков 2,5-дюймового размера. То есть, вы можете создать настоящую систему для хранения или сервер в домашних условиях. Верхний левый отсек используется для видеокарт и плат расширения - он достаточно просторный и сюда можно поместить до четырех плат, занимающих по два слота на материнской плате. В целом, пространство используется очень разумно и вы сможете легко установить несколько видеокарт и тьму жестких дисков в верхние отсеки.

Нижние отсеки распределены немного иначе - внутри корпуса, по диагонали, расположено шасси для установки материнской платы. В правом нижнем отсеке расположен блок питания, так что даже при таком странном дизайне корпуса вы сможете спокойно и достаточно красиво проложить все кабели. Правда, здесь не так много окошек, всего одно на видеокартах, так что особого смысла в красивой укладке кабелей нет - всего этого вы не увидите. С другой стороны, благодаря такой компоновке элементов и отсеков, вы сможете легко получать доступ к любой части своего компьютера без лишних преград.

Бонусы

На передней панели корпуса имеется логотип компании и три полосы со светодиодной подсветкой - это выглядит стильно и вы сможете управлять цветом и эффектами подсветки дистанционно, что очень круто. Внутри, конечно же, можно поставить систему водяного охлаждения для процессора - вплоть о 360-мм радиатора. Это тоже большой плюс, было мнение, что сюда три секции не встанут. Благодаря большому набору перфорации на тыльной стороне и разделению элементов по секциям, охлаждение основных компонентов корпуса проходит даже лучше, чем в обычных корпусах. Отдельно стоит отметить, что вы сможете управлять охлаждением (скоростью оборотов вентиляторов) с мобильного телефона.

Итог

На данный момент стоимость корпуса составляет 400 долларов и это достаточно низкая цена как для продукта, который выглядит так стильно, интересно и круто. Внутри очень много пространства для того, чтобы вы могли реализовать все свои задумки, плюс разделение на сектора дает возможность охлаждать компьютер лучше и эффективнее. Есть и минусы - это действительно большой корпус с громадным весом, плюс нет здесь больших окон, сквозь которые можно увидеть всю вашу начинку компьютера.