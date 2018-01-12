Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Новинка в этом году

2018-01-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell 2018 XPS 13; [99]
Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизнеса, журналисты и блогеры все чаще отдают свое предпочтение яблочным гаджетам, а обычные пользователи приобретают технику с яблоком просто потому, что это надежная техника и с ней не нужно морочить голову вообще. Однако, конкуренты все же есть - ноутбук Dell 2018 XPS 13 является ярким примером того, что можно и в строю Windows-ноутбуков купить надежное решение и пользоваться им каждый день в свое удовольствие, работать, ходить на совещания и так далее. Стоит отметить что на корпоративном рынке компьютеры Dell пользуются громадным спросом и именно из-за этого производителя так ценят. Сегодня мы посмотрим на то, что умеет данный ноутбук и тогда вы будете знать стоит ли отдавать за него свои деньги, или же можно покупать яблочную продукцию и работать с ней. Ответ будет весьма неочевидным.

Начинка

Ноутбук построен на процессорах компании Intel восьмого поколения - вам дают возможность выбрать между процессорами Core i5-8250U и Core i7-8550U. Собственно, младшая модель больше подходит для бизнеса и образования, тогда как старшая уже и для монтажа видео подойдет, более менее. Стоит отметить, что в режиме штатной нагрузки процессор младшей модели лишь немного слабее старшей, а вот в турбо-бусте разница уже приличная. Далее, поддерживать производительность процессора будет оперативная память от 4 до 16 гигабайт. Этого с головой достаточно для того, чтобы вы могли либо сэкономить деньги и получить нужную мощность, либо купить топовое решение и работать с видео или фото. Встроенная память представлена накопителем до 1 терабайта, этого тоже достаточно для всего, что вы решите запускать, плюс всегда можно меньше памяти приобрести, если вам столько не нужно.

Дизайн корпуса

Собственно, в плане дизайна корпуса ничего кардинально не изменилось, это все тот же ноутбук компании Dell, только немного цвета изменились и определенные мелочи тоже. Вес ноутбука составляет 1,2 килограмма, это не самый легкий ноутбук на рынке, плюс у него нет дискретной графики, а в этой категории яблочные ноутбуки могут его даже и уделать Толщина корпуса составляет 11,6 мм, это тоже не рекорд, да и никто не смотрит сейчас на толщину ноутбуков, сейчас важнее мощность и длительность автономной работы. Пока что представлено два варианта цветового решения, может их станет больше в будущем.

Бонусы

Производитель позволяет вам выбирать между разрешением дисплея - диагональ в любом случае составляет только 13,3 дюйма, а вот разрешение может составлять 1920 на 1080 точек, это базовая версия, или 3840 на 2160 точек - это 4К монитор, полноценный, который выглядит просто шикарно, но и стоит заметно дороже. Отметить стоит наличие двух портов Thunderbolt 3/USB Type-C, слота под карту памяти и разъем для наушников - это то, чего не хватает яблочному ноутбуку. Во всем остальном особенных преимуществ я не заметил, к сожалению.

Итог

Ориентировочная стоимость ноутбука составляет 950 долларов - это достаточно доступный вариант, даже для базовой комплектации. Но, стоит понимать, что работает это все на Windows 10 и как бы эту систему не хвалили, но она часто становится проблемой при работе. Во всем остальном гаджет порадовал, хотя и не удивил - те же процессоры, что и у конкурентов, старый-добрый дизайн, разве что монитор 4К понравился, но стоит он космических денег. Ждем стоимость для рынка России и тогда можно будет сравнивать с конкурентами по сегменту, пока что это делать проблематично.


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