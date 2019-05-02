Предварительный обзор Dell Alienware m17. Игровой ноутбук мечты

2019-05-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell Alienware m17; [99]
Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBook, для работы с текстом подходит тоже MacBook, да и в целом MacBook это лучшее вложение личных средств, если вы хотите приобрести ноутбук. Однако, на самом деле у яблочного решения есть один серьезный недостаток — за те деньги, что вы покупаете ноутбук Apple, можно взять настоящего монстра с мощной начинкой, крутым дисплеем и массой других преимуществ. Сегодня об одном таком монстре мы и поговорим. Ноутбук Dell Alienware m17 легко уделает своих конкурентов как в плане возможностей начинки, так и в плане дизайна. Да, данный ноутбук представили некоторое время назад, но сейчас его привезли в Россию и самое время посмотреть на то, что же умеет данное решение и почему многие называют этот ноутбук абсолютным лидером на своем рынке. Давайте заглянем для начала под капот и узнаем все детали.

Характеристики

При покупке данного ноутбука производитель предлагает весьма гибкую настройку, чтобы в итоге вы получите то, в чем действительно нуждаетесь. К примеру, можно взять за основу процессор Intel Core i5-8300H, либо Intel Core i7-8750H, либо Intel Core i9-8950HK. Младшая модель подойдет для абсолютно всех задач — можно и видео монтировать, и в игры играть, и с приложениями работать. Более старшие модели, естественно, предоставляют куда больше возможностей и больше продуктивности, но и стоят дороже. Топовая модель процессора очень хорошо себя показывает при монтаже видео в 4К, например. За графику ноутбука отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, или RTX 2070, или RTX 2080. Кроме того, есть более доступная базовая модель на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, чтобы вы не сильно тратились на видеокарту. Уже этих настроек хватит, чтобы собрать ноутбук мечты.

Помимо этого, пользователю предоставляют возможность выбрать предустановленный объем оперативной памяти. В минимальной комплектации установлено 8 гигабайт ОЗУ, в среднем комплекте 16 гигабайт, а в топовой комплектации — 32 гигабайта. Исходя из ваших задач, вы можете взять необходимый вам объем ОЗУ и работать с комфортом. Про настройку встроенных накопителей даже говорить особо не стану — там тьма конфигураций, можно поставить один или два диска, HDD или SSD, разные объемы и так далее. Можно даже разрешение дисплея выбрать, чтобы получить больше удобства. Настоящий конструктор получается.

Дизайн корпуса

Инженеры Dell поработали не только над производительной начинкой, но и над привлекательным внешним видом. Ноутбук при всей своей мощности и возможностях готов поражать вас своим тонким корпусом и небольшим весом — это действительно удивительно. Вы можете спокойно брать ноутбук в любую точку мира, ездить с ним на работу или учебу, брать в кафе. На тыльной крышке нарисован фирменный логотип данной игровой линейки, плюс сама крышка выполнена в достаточно стильном цвете (их несколько). Мне кажется, что это самый привлекательный ноутбук на современном рынке.

Итог

У ноутбука Dell Alienware m17 есть целый ряд преимуществ, которые замечаешь еще на этапе выбора комплектации. Этот ноутбук можно собрать таким, каким вы хотите его видеть — с нужным процессором, видеокартой и прочими делами. Дизайн отличный, шикарная клавиатура, тонкий корпус и возможность выбрать то, что вам необходимо. Это может быть как игровым ноутбуком, так и рабочей станцией для работы с видео или фото, например. Осталось только подобрать нужную комплектацию и посмотреть на возможности продукта в деле. Стоит ли оно того? Да, без сомнения.

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