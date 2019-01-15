Предварительный обзор Dell Inspiron 7000 Black Edition. Ноутбук с пером

На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы, клавиатуры, мышки и даже смартфоны. Однако, некоторые компании приехали на данное мероприятие для того, чтобы похвастаться своими наработками для корпоративного сектора и пользователей, которые за компьютером не играют, а работают. Именно для таких пользователей был представлен новый ноутбук Dell Inspiron 7000 Black Edition, который обеспечит вас довольно высокой производительностью с хорошим дисплеем и массой дополнительных бонусов. Для некоторых пользователей, работающих с документами или таблицами, это просто идеальный рабочий инструмент. В корпоративном секторе, конечно же, продукт тоже будет пользоваться спросом, ведь каждый хочет себе удобный и компактный вариант для постоянной работы. Мы решили изучить этот продукт, чтобы вы понимали, почему он такой интересный.

Характеристики

На текущий момент производитель не сообщает о том, какие именно будут характеристики у данного ноутбука. Пока что мы можем сказать лишь то, что сюда поставят процессор Intel Core i7. Точную модель никто не говорит, так как производитель, видимо, проводит еще целый ряд тестов, чтобы определить максимально оптимальный вариант. С другой стороны, данная модель ноутбука должна отправиться в продажу в июне этого года, так что я уверен в восьмом поколении процессоров Intel Core, а может даже и девятое сюда поставят. То есть, можно не переживать о производительности процессора, его уровне выделения тепла и прочим параметрам. Отдельно стоит сказать, что данный ноутбук получит дискретную графику в максимальной комплектации. Правда, видеокарта здесь просто NVIDIA GeForce MX150, так что надеяться на огромную производительность не стоит, ее тут не намечается.

Дизайн корпуса

Фишкой современных ноутбуков является отказ от толстых рамок вокруг дисплея, так что данная модель ноутбука тоже может этим похвастаться. Здесь рамки очень небольшие, они позволили сделать общие габариты более компактными и вам будет проще носить устройство в сумке или просто в руках по офису. Кроме того, ноутбук получил специальное крепление дисплея, которое дает возможность отгибать его в обратную сторону и использовать устройство как планшет. В некоторых ситуациях это действительно удобно, особенно если вы часто делаете заметки или что-то в таком духе.

Особенности

Итог

Конечно, у данного ноутбука есть целый ряд уникальных особенностей, которые позволяют ему выделяться на фоне остальных продуктов. Начнем с того, что здесь есть цифровой блок клавиатуры, хотя габариты ноутбука при этом компактнее, чем у аналогов с этой же диагональю дисплея. Клавиатура правильно скомпонована и позволяет вам с комфортом работать над любыми задачами, включая набор текстов или работу с таблицами. Кроме того, здесь имеется специальная ниша для стилуса, которая позволяет вам носить его прямо в ноутбуке. И, что самое главное, вы можете закрывать крышку ноутбука и карандаш при этом вам не помешает. Это удивительная конструкция.Нужно понимать, что такой стильный и компактный ноутбук с производительной начинкой для корпоративного сектора просто не может быть доступным. Это будет крутой ноутбук для тех пользователей, которые готовы отдать определенную сумму денег за достойное решение, которым можно удивлять прохожих и других пользователей. Мы будем следить за этим ноутбуком и обязательно расскажем вам больше информации, но уже сейчас можно сказать, что это одно из топовых решений для бизнеса.