Предварительный обзор Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise. Для бизнеса

2019-08-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise; [48]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекательный дизайн, но к его начинке есть вопросы. Дело в том, что разработчики продукта решили отказаться от привычного нам Windows в угоду операционной системе от компании Google, что негативно сказалось на наборе функций нового ноутбука. Вот об этом и поговорим.

Характеристики

За основу производительности нового ноутбука взят процессор Intel Core восьмого поколения. Стоит сказать, что данный процессор достаточно неплох в плане производительности, но стоит дешевле новых поколений. Вы можете выбрать одну из нескольких моделей, вплоть до Core i7, то есть производительность будет довольно приличной. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объемом до 32 гигабайт DDR4. Естественно, если вам не нужно столько оперативной памяти, то вы вполне можете взять меньше и получить более доступную модель. Для работы с документами вполне хватает и 8 гигабайт оперативной памяти, для работы с видео или картинками достаточно 16 гигабайт. Если вы хотите намного больше памяти, чтобы заниматься сложными вычислениями, то можно брать максимальный объем оперативной памяти — это дороже, но в целом стоит того.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида все достаточно хорошо, хотя производитель наотрез отказывается идти в ногу со временем и делать так, как остальные производители. К примеру, вокруг экрана у нас все еще достаточно большие рамки, которые мешают вам погрузиться в работу с головой, плюс это увеличивает габариты ноутбука. Если бы рамка сверху и снизу была меньше, то устройство уменьшилось бы почти на два сантиметра, а это достаточно прилично на самом деле. Клавиатура выполнена в классическом стиле, снизу расположена сенсорная панель и две клавиши управления. Да, у этого ноутбука в 2018 году есть раздельные аппаратные клавиши для управления курсором на рабочем столе. Также стоит отметить, что ноутбук имеет специфические петли, которые позволяют вам отгибать экран в обратную сторону и получать планшет. Это не новость для современного рынка, но в целом бонус приятный.

Особенности

Теперь о самом главном, что меня лично удивило разочаровало. Дело в том, что ноутбук создан для корпоративного сектора, то есть для бизнесменов, юристов, сотрудников больших компаний. При этом работает ноутбук на операционной системе ChromeOS, то есть не на Windows. Это достаточно грустно, так как у большинства пользователей корпоративных ноутбуков установлен специальный софт, который создается специально для Windows, а покупать для целой компании ноутбуки, чтобы потом покупать к ним еще и операционную систему, это довольно странное решение. Кроме того, зачем корпоративному работнику ноутбук, у которого откидывается крышка для получения планшета? Вы же не будете играть в игры на таком устройстве, оно создано для работы. Получается достаточно крутой в плане железа ноутбук, который явно не попадает в свою целевую аудиторию даже на каплю.

Итог

На текущий момент у ноутбука нет официальной стоимости, нет никакой информации о приблизительной дате старта продаж и прочих моментах. Но, уже сейчас можно смело заявить, что ноутбук достаточно странный — у него нет нормальной операционной системы, он достаточно толстый и у него есть совершенно ненужная для корпоративного сектора функция планшета. То есть, никто не захочет переплачивать уйму денег за перестановку на Windows, да и зачем платить за сенсорный экран, если он не нужен корпоративным сотрудникам.

Комментарии и отзывы Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise
Deepcool Gamer Storm Castle 240EX AIO...
Deepcool Gamer Storm Castle 240EX AIODeepcool Castle 240EX имеет технологию защиты от утечек, в которой используется мешок для сброса давления...
Новая версия Honor 20 получит 12 ГБ опер...
Новая версия Honor 20 получит 12 ГБ оперКитайский регулятор TENAA стал источником сведений о новым смартфонах линейки Honor 20, которые фигурирую...
Kingston KC2000 1TB SSD...
Kingston KC2000 1TB SSDЛинейка твердотельных накопителей компании KIngston пополнилась еще одной моделью M.2 NVMe KC2000. В ней ...
Представлен ноутбук-трансформер Dell Lat...
Представлен ноутбук-трансформер Dell LatКомпания Dell пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enter...
Смартфон Oppo Reno 2 протестировали в бе...
Смартфон Oppo Reno 2 протестировали в беВ базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона с модельным ном...
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro Wo...
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro WoКомпания Redmi представила два специальных издания смартфона Redmi Note 8 Pro, который еще не был предста...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая п...
Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая пСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию встраиваемую посудомоечную машину от компании Candy, кот...


Обзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFCОбзор Candy CDI 3DS633 D. Встраиваемая посудомоечная машина с NFC
Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?Обзор Acer ASPIRE 3 (A315-41G). Лучший ноутбук для учебы и работы?
Обзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеерОбзор HARPER ABX-210. Недорогой смарт ТВ медиаплеер
Обзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' GoОбзор Verbatim 53231. Портативный твердотельный диск Store 'n' Go
Плюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 ProПлюсы и минусы флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
Samsung Electronics открыла своей стенд ...
Samsung Electronics открыла своей стенд Компания Samsung Electronics торжественно открыла своей стенд на чемпионате WorldSkills Kazan 2019 на тер...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus FI2Геймерские мониторы это всегда очень непонятная тема для обсуждения — стоят дорого, не дают ничего нового...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor