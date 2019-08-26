Предварительный обзор Dell Latitude 5300 Chromebook Enterprise. Для бизнеса

Характеристики

Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекательный дизайн, но к его начинке есть вопросы. Дело в том, что разработчики продукта решили отказаться от привычного нам Windows в угоду операционной системе от компании Google, что негативно сказалось на наборе функций нового ноутбука. Вот об этом и поговорим.

Дизайн корпуса

За основу производительности нового ноутбука взят процессор Intel Core восьмого поколения. Стоит сказать, что данный процессор достаточно неплох в плане производительности, но стоит дешевле новых поколений. Вы можете выбрать одну из нескольких моделей, вплоть до Core i7, то есть производительность будет довольно приличной. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объемом до 32 гигабайт DDR4. Естественно, если вам не нужно столько оперативной памяти, то вы вполне можете взять меньше и получить более доступную модель. Для работы с документами вполне хватает и 8 гигабайт оперативной памяти, для работы с видео или картинками достаточно 16 гигабайт. Если вы хотите намного больше памяти, чтобы заниматься сложными вычислениями, то можно брать максимальный объем оперативной памяти — это дороже, но в целом стоит того.

Особенности

В плане внешнего вида все достаточно хорошо, хотя производитель наотрез отказывается идти в ногу со временем и делать так, как остальные производители. К примеру, вокруг экрана у нас все еще достаточно большие рамки, которые мешают вам погрузиться в работу с головой, плюс это увеличивает габариты ноутбука. Если бы рамка сверху и снизу была меньше, то устройство уменьшилось бы почти на два сантиметра, а это достаточно прилично на самом деле. Клавиатура выполнена в классическом стиле, снизу расположена сенсорная панель и две клавиши управления. Да, у этого ноутбука в 2018 году есть раздельные аппаратные клавиши для управления курсором на рабочем столе. Также стоит отметить, что ноутбук имеет специфические петли, которые позволяют вам отгибать экран в обратную сторону и получать планшет. Это не новость для современного рынка, но в целом бонус приятный.

Итог

Теперь о самом главном, что меня лично удивило разочаровало. Дело в том, что ноутбук создан для корпоративного сектора, то есть для бизнесменов, юристов, сотрудников больших компаний. При этом работает ноутбук на операционной системе ChromeOS, то есть не на Windows. Это достаточно грустно, так как у большинства пользователей корпоративных ноутбуков установлен специальный софт, который создается специально для Windows, а покупать для целой компании ноутбуки, чтобы потом покупать к ним еще и операционную систему, это довольно странное решение. Кроме того, зачем корпоративному работнику ноутбук, у которого откидывается крышка для получения планшета? Вы же не будете играть в игры на таком устройстве, оно создано для работы. Получается достаточно крутой в плане железа ноутбук, который явно не попадает в свою целевую аудиторию даже на каплю.

На текущий момент у ноутбука нет официальной стоимости, нет никакой информации о приблизительной дате старта продаж и прочих моментах. Но, уже сейчас можно смело заявить, что ноутбук достаточно странный — у него нет нормальной операционной системы, он достаточно толстый и у него есть совершенно ненужная для корпоративного сектора функция планшета. То есть, никто не захочет переплачивать уйму денег за перестановку на Windows, да и зачем платить за сенсорный экран, если он не нужен корпоративным сотрудникам.