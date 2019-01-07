Предварительный обзор Dell Latitude 7400. Ноутбук для бизнесменов

Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильмов или сериалов в дороге. Однако, есть громадная аудитория пользователей, которые занимаются бизнесом, проводят презентации, работают в крупных компаниях и относятся к корпоративному сектору. Для таких пользователей важно иметь действительно рабочее устройство, которое будет справляться со всеми поставленными задачами. Иногда это работа с документами во время перелета, иногда — создание презентаций, иногда демонстрация этих самых презентаций. Для тех пользователей, которые хотят от своего ноутбука максимум комфорта и удобства при работе в этом направлении был представлен новый ноутбук Dell Latitude 7400, который выглядит очень круто и стильно, у него производительная начинка и масса мелких бонусов, которые вам точно понравятся. Итак, давайте на него посмотрим.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core поколения Whiskey Lake-U на четыре вычислительных ядра. Пока что производитель не называет точную модель процессора, возможно пока что с ней еще не определились до конца. Говорить о производительности процессора тяжело, так как о нем нет практически никакой информации. С другой стороны, его мощности точно хватит для того, чтобы вы могли запускать абсолютно все приложения для работы — разнообразные офисные пакеты, редакторы фото или видео, программы для общения с партнерами и так далее. Оперативная память, которая поддерживает производительность процессора, представлена в объеме до 16 гигабайт. Этого тоже предостаточно, чтобы вы не ощущали какого-то дискомфорта во время работы. Если вам нужно меньше оперативной памяти, то можно взять комплектацию на 8 гигабайт, например.

Далее, производитель предлагает вам хранить личные данные на твердотельном накопителе PCIe NVMe объемом 1 терабайт. Конечно, никто не мешает взять вариант меньшего объема, но если вам нужно, к примеру, возить с собой чертежи большого объема, то вот вам идеальный вариант того, куда их можно складывать. Хотелось бы еще сказать, что это действительно скоростная память, позволяющая передавать данные на огромной скорости и пользоваться большими файлами без тормозов и зависаний. Крайне полезная штука для тех, кто планирует выжимать из своего ноутбука максимум возможностей.

Дизайн корпуса

Для подобных ноутбуков крайне важно иметь не только привлекательный дизайн, но и практичный корпус — он не должен пачкаться в сумке, не должен царапаться и все в таком духе. У данного ноутбука с этим все хорошо — серебристый цвет корпуса смотрится очень дорого и привлекательно, нет никаких лишних элементов декора, ярких надписей или подсветки. Сразу становится понятно, что ноутбук создавали для бизнеса и тех людей, которые ценят строгий дизайн. Отдельно хотелось бы похвалить крепление для монитора, которое отлично себя зарекомендовало — оно прочное, хотя при этом позволяет отгибать монитор ноутбука в обратную сторону.

Итог

На текущий момент даты релиза никто не называет, но можно с уверенностью сказать, что это состоится до конца весны. Думаю, даже раньше. Производитель уже назвал стоимость продукта — 1600 долларов. Здесь стоит отметить, что никто пока не знает, за какую комплектацию это цена. Если за базовую, то получается довольно дорого и конкурировать с другими компаниями будет крайне тяжело. Если же за максимальную комплектацию, во что верится с трудом, то вообще сказка. Будем ждать появления продукта в официальном магазине.