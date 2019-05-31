Предварительный обзор Dell Precision 5540. Мощный ноутбук

Характеристики

Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в социальных сетях. На деле же производительные ноутбуки зачастую покупают исключительно для того, чтобы работать в мобильном режиме. Сегодня мы поговорим о ярком представителе в лице Dell Precision 5540, который демонстрирует небывалую производительность в компактном корпусе за вполне разумные деньги. Готовы?

В основе производительности ноутбука Dell Precision 5540 лежит достаточно мощный процессор, который представлен в нескольких вариантах. Вы можете заказать ноутбук с Core i9-9980HK, Core i7-9850H или даже Xeon E-2276M, если вам нужна такая производительность. Младшая модель, с i7 на борту, идеально подойдет как для работы с текстами, так и для монтажа или чего-то в таком духе. У более производительных процессоров больше мощности и они подходят даже для научных целей или чего-то в таком духе. Возможность выбора модели процессора — огромное преимущество, особенно когда приобретаешь ноутбук для рабочих задач, а не для игр. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память DDR4-2666 объемом до 64 гигабайт. Опять же, стоит понимать, что это максимальный объем, но вы можете выбрать меньше памяти и заплатить меньше денег за ноутбук.

Дизайн корпуса

Естественно, на встроенной видеокарте никуда не уедешь и разработчики ноутбука решили использовать здесь дискретное решение высокой мощности. Здесь установлены видеокарты NVIDIA Quadro T1000 или Quadro T2000, которые обе оборудованы 4 гигабайтами встроенной памяти. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием заниматься монтажом или вычислениями объёмных объектов. Конечно, есть и более мощные варианты видеокарт этой линейки, но они требуют более продвинутого охлаждения, которое сюда запихнуть не удалось. Хранить личный контент разработчики продукта предлагают на встроенном HDD объемом до 2 терабайт или на твердотельном накопителе формата M.2 2280 с аналогичным объемом. Конечно, вы можете выбрать меньше памяти, чтобы снизить стоимость продукта. Многие используют SSD только для запуска системы и программ, тогда как контент хранят на HDD — так гораздо дешевле получается.

Итог

В плане внешнего вида дизайнеры Dell решили ничего кардинально не менять и представили вполне классический дизайн устройства. Клавиатура черного цвета с подсветкой, она немного утоплена в корпус. Панель вокруг клавиатуры тоже черная, что делает работу на устройстве максимально практичной — следов от пальцев не остается. Рамка вокруг дисплея минимальная и очень стильная, благодаря этому общие габариты ноутбука удалось уменьшить. На тыльной стороне устройства расположена белая панель с логотипом компании. Все это выглядит максимально привлекательно и стильно, что точно понравится ценителям строгого дизайна. В офисах такие ноутбуки чувствуют себя отлично, не говоря уже о презентациях или деловых встречах. Учитывая возможности ноутбука, это действительно серьезные преимущества.Базовая версия ноутбука стоит всего 1340 долларов — за эти деньги вы получаете довольно производительную рабочую станцию, которая работает на Windows 10, что для многих очень важно, и выглядит привлекательно. Конечно, чем мощнее начинка устройства, тем дороже ноутбук будет стоить, но эта мощность вполне оправдана лишь для узких специалистов — ученых, математиков, 3D-моделлеров и так далее. Для них устройство станет настоящим подарком — можно работать в любой точке мира.