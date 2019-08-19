Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изогнутая новинка

2019-08-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Dell S3220DGF; [43]
Сегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерьера и порадует вас своими классными характеристиками. Проблема решения только в том, что это не 4К монитор. Но, давайте сначала посмотрим на его характеристики и потом уже будем решать, стоит ли он своих денег. Все же конкурентов у новинки тьма.

Характеристики

Данный монитор может похвастаться диагональ дисплея в 31,5 дюйма. Здесь стоит уточнить, что в названии все же указана цифра 32, но на деле это всего лишь значит, что производитель хотел красивое название. Так делают абсолютно все. Разрешение у монитора составляет 2560 на 1440 точек, то есть экран не 4К, а 2К, и это, пожалуй, единственная претензия к новинке. Все же столь стильный монитор со столь большой диагональю хотелось бы получить в формате 4К, с более четкой картинкой и прочими бонусами. Но, имеем то, что имеем. Матрица при этом построена по технологии VA с достаточно широкими углами обзора, что при изогнутой матрице полностью ненужно, и высокой яркостью в 400 кд/м2. В плане характеристик монитор очень хорош и справляется со всеми поставленными перед ним задачами. Жаль только, что не 4К — так бы это было идеальное решение на каждый день.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора Dell S3220DGF говорит нам о том, что компания решила не отходить от своих привычных решений и показала то, как может выглядеть строгий игровой монитор. Здесь вообще нет никакого упоминания о принадлежности к геймерской отрасли, но при этом устройство выглядит крайне дорого и круто. На фронтальной панели сверху, слева и справа расположены минимальные рамки, их вообще не заметно и это позволяет вам собирать систему из нескольких мониторов стоящих рядом. Снизу имеется небольшая пластиковая вставка из серебристого пластика, она довольно стильно смотрится. На тыльной стороне монитора расположена довольно прочная ножка, она толстая и там есть логотип Dell синего цвета. Плюс, есть достаточно устойчивая подставка с плоской поверхностью — туда можно веб-камеру поставить, например. Все панели окрашены в серебристый цвет и выглядит это очень круто.

Особенности

У монитора имеется изогнутая матрица и во многих ситуациях это действительно крутая штука, но скорее для телевизоров с диагональю от 55 дюймов и больше. Для монитора с более компактной диагональю, тем более на расстоянии вытянутой руки, изогнутая матрица не обязательна, ведь вы и так увидите всю необходимую информацию без поворота головы. Также стоит отметить, что монитор поддерживает технологию AMD Radeon FreeSync 2 HDR, которая отлично передает цветовую палитру в самых современных играх, а частота обновления кадров достигает 165 Гц. То есть, если вы заядлый геймер и хотите получить от своих любимых игр больше удовольствия, то самое время посмотреть на эту модель — у нее в плане картинки все просто шикарно. Конечно, далеко не каждый компьютер сможет раскрыть 165 Гц частоты обновления, но это совершенно не проблема на самом деле. Тем более экран не 4К.

Итог

У монитора стоимость 600 долларов и это достаточно дорого для 2К монитора, если честно. Да, у него очень крутая цветопередача, привлекательный дизайн корпуса, есть масса интересных преимуществ и так далее. Но, к сожалению, есть и недостатки в отсутствии 4К за 600 долларов. Как бы мы не любили компанию Dell, а она делает очень крутые продукты высочайшего качества, но это слишком дорого всего лишь за 2К. Напишите в комментариях, купили ли бы вы себе такой монитор и если да, то почему именно его. Интересно ваше мнение.

Комментарии и отзывы Dell S3220DGF
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