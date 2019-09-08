Предварительный обзор Dynabook Tecra X50-F. Тонкий и мощный

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук достаточно привлекательный, у него высокая производительность и достаточно малый вес. При этом он работает от одного заряда достаточно долго, что тоже довольно приятно на самом деле. Вопрос только в высокой стоимости устройства.

Характеристики

Внешний вид у ноутбука достаточно простой — производитель отказался от всего лишнего и просто сделал корпус максимально приятным и практичным в использовании. На фронтальной стороне, там, где расположен экран, можно заметить минимальные рамки слева, справа и сверху, а вот снизу имеется традиционная широкая панель с логотипом компании. Далее, панель с клавиатурой выглядит тоже достаточно простая — там только клавиши черного цвета с гравировкой, немного утопленные в корпус, а снизу имеется сенсорная панель, чтобы вам не нужно было работать с мышкой. Кроме того, на сенсорной панели располагается сканер отпечатков пальцев — крайне удобная штука, если вы переживаете о своей личной информации. Корпус с внешней стороны обделен дизайнерскими изысками — тут только панели с глянцевым покрытием, логотип компании и все. То есть, производитель решил сделать упор на строгость внешнего вида.

Особенности

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core i7-8665U поколения Whiskey Lake, который работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой от 1,9 гигагерца до 4,9 гигагерц. Естественно, максимальная тактовая частота достигается исключительно при повышенных нагрузках и если вы просто хотите поработать с документами, то никаких проблем не возникнет с перегрузкой или нагревом. Частота повышается исключительно во время работы с тяжелыми проектами, чтобы у вас всегда хватало мощности на поточные задачи. Видеокартой выступает встроенное решение Intel UHD 620, которое отлично справляется с поставленными задачами. Для работы с видео ноутбук все равно не предназначен, так что отсутствие дискретной графики весьма обосновано. оперативная же память представлена объемом до 32 гигабайт, можно взять и более скромный объем.

Итог

Начнем с того, что ноутбук выделяется на фоне конкурентов своим качественным экраном — там установлена IGZO-матрица, которая выделяется более реалистичной цветопередачей, более привлекательными углами обзора и яркостью. Кроме того, у таких мониторов меньше уровень потребления энергии, что крайне приятно на ноутбуке, который предназначен для мобильного использования. Из этого преимущества вытечет следующее — производитель заявляет о том, что у данного ноутбука будет очень низкое потребление энергии и на одном заряде модель сможет проработать до 17 часов. Это очень много даже по современным меркам, так как обычно ноутбуки работают часов шесть на минимальном уровне подсветки. Если вы хотите устройство, с которым можно работать на протяжении очень длительного времени вдалеке от розетки, то это — идеальный выбор.Ноутбук достаточно привлекательный, у него хорошие характеристики, но и цена достаточно высокая — 1540 долларов. Конечно, если вам нужен крутой ноутбук, то логично ожидать высокую стоимость данного устройства, но, с другой стороны, за эти же деньги можно взять MacBook Pro. Да, яблочный ноутбук будет уступать конкуренту в плане характеристик, но оптимизация и прочие факторы работают в сторону MacBook. Почему новый продукт продают настолько дорого мне лично не совсем понятно — за эти деньги его банально никто не купит.