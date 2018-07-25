Предварительный обзор Emporio Armani Connected 2018. Стильные умные часы

В последнее время умные часы становятся неким элементом дизайна — пользователи перестали смотреть на данный тип устройств как на ненужную игрушку. Сейчас производители стали показывать все больше моделей, у которы корпус выполнен из обычных материалов, а не из резины и яркого пластика, плюс корпус продают в более классическом варианте. Вот например Emporio Armani Connected 2018 — крутой вариант часов для тех, кто хочет отвечать современным требованиям дресс-кода, плюс там есть все необходимые фишки для того, чтобы удовлетворить запросы гика. Собственно, мы решили рассказать про устройство, чтобы вы понимали, почему это настолько интересная новинка и почему вокруг нее столько шумихи развели. Стоимость, конечно, кусается очень больно, но Armani никогда не были доступными продуктами, значит и сейчас удивляться особо не стоит. Ждем стоимость для России и посмотрим на происходящее.

Дизайн корпуса

Производитель решил не идти на поводу у современной моды и показал вариант дизайна, который больше подходит для обычного офисного работника. Циферблат здесь круглый, классический, как у привычных вам часов. Это большое преимущество, так как смотреть время на таком варианте намного удобнее. Вокруг циферблата есть небольшая окантовка, вроде внешней рамки, к которой уже крепится ремешок. Выглядит достаточно красиво, хотя это вопрос вкуса и восприятия. На правой грани циферблата имеется кнопка с прокруткой и две обычных клавиши. Они будут отвечать за функции часов, настройки и так далее. В принципе, в этом плане часы вообще не выглядят как «умные», это просто обычный современный вариант классики. Из-за этого Emporio Armani Connected 2018 и привлекли столько внимания — пользователям нравятся такого рода продукты, особенно от известных брендов.

Ремешки

Очень важным моментом является дизайн ремешка и цветовая палитра. Производитель правильно решил, что делать продукцию нужно не только для мужчин, но и для слабого пола. В черном варианте есть две модели цвета циферблата — черная с золотистыми вставками и что-то вроде темного золота, больше на болотный цвет похож. Есть вариант в розовом цвете, он выполнен в аналогичном стиле, просто вместо черного корпуса вы получаете розовый. Циферблат здесь тоже черный, кстати. Есть еще серебристый вариант, здесь все элементы выполнены в одном тоне. Все варианты выглядят довольно привлекательно.

Возможности

За основу производительности часов взят процессор Qualcomm Wear 2100, который компания специально для таких платформ и создавала. Очень мощное решение, хотя здесь производительности явно много не нужно. Есть также 768 МБ оперативной памяти и 4 гигабайта встроенной. Эти часы по мощности уделывают флагманы на рынке смартфонов пятилетней давности. Имеется защита по сертификату IP68, есть GPS для навигации. Отдельно стоит похвалить продукт за наличие модуля NFC — вы можете совершать покупки без лишних заморочек. Работает эта красота на операционной системе Google Wear OS.

Итог

Стоимость данной новинки составляет 295 долларов. Это дешевле яблочных часов, которые вроде как занимают ведущую позицию на рынке, так что потенциальные покупатели явно обратят на вариант от Armani. Стоит понимать, что это достаточно стильный продукт, который выглядит шикарно и в офисном стиле, и в спортивном, и в повседневном. Именно это и делает продукт таким интересным для пользователей. К сожалению, стоимость продукта для России пока что не называется, так что нужно заказывать из страны-производителя. Но, думаю, оно того стоит.