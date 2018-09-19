Предварительный обзор Fractal Design Define R6. Стиль стоит денег

2018-09-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fractal Design Define R6; [75]
Сборка игрового или рабочего компьютера — всегда тяжелый и довольно затратный процесс. Особенно это сложно, если вы хотите собрать не просто систему, а что-то привлекательное, что не стыдно показать друзьям и сфотографировать в социальные сети. Сегодня у нас на детальном разборе корпус Fractal Design Define R6, который выглядит сам по себе довольно круто и дорого, но если в нем еще и грамотно собрать систему, то получился что-то очень классное. Конечно, внимание уделять будем не только дизайну, но и возможностям этого продукта, так как красивая обертка еще ни о чем не говорит. Современный корпус должен еще и неплохо охлаждать начинку компьютера — проводить воздух, давать достаточно пространства и все в таком духе. Собственно, давайте посмотрим на то, что дизайнеры и инженеры нам подготовили. Возможно, это будет топовое решение для всех и каждого, а может модель вам вовсе не понравится.

Дизайн корпуса

Внешний вид продукта говорит нам о том, что разработчики хотели сделать красиво, но и про практичность тоже не забыли. Например, на фронтальной стороне корпуса расположена сплошная серебристая панель, которая должна мешать проходу воздуха на вентиляторы, которые будут стоять на фронтальной стороне. Однако, инженеры этот момент продумали и реализовали небольшую решетку с перфорацией, которая находится по краю фронтальной панели. Она позволяет продувать корпус и не вредит внешнему виду продукта. На боковой панели у нас имеется стеклянная прозрачная панель, она выглядит весьма стильно и привлекательно, пусть это уже и не новость. Других стеклянных панелей здесь нет, что очень радует. Отдельно стоит отметить ножки корпуса — они размещены отдельно по краям, из-за чего устойчивость продукта выведена на максимальный уровень. И еще они серебристого цвета.

Шасси

Очень понравилась реализация «внутренностей» данного корпуса. Во-первых, блок питания скрыт от взора пользователя при помощи специального декоративного кожуха. Он черного цвета и напоминает коробку. Тоже самое с фронтальной панелью — она прикрыта специальной стенкой, так что через боковое окно вы видите исключительно материнскую плату, видеокарту и процессор. Абсолютно все съемные панели здесь многоразовые, так что после установки видеокарты не выбрасывайте планку — ее можно потом обратно поставить и прикрутить. В целом, внутри масса пространства, дабы вы могли разместить все свои комплектующие без труда.

Особенности

В корпусе сразу из коротки установлено три вентилятора — два из них на фронтальной панели, один на тыльной. Это уже предостаточно, чтобы вы могли без труда охлаждать свой корпус и получать стабильную работу системы в любых условиях. Сверху тоже имеется панель для установки вентиляторов или радиатора СЖО, везде имеются пылевые фильтры. То есть, разработчики позаботились о вашем охлаждении и количестве пыли. Это приятный бонус, учитывая, что большинство конкурентов вентиляторы сразу не ставят и их нужно докупать отдельно.

Итог

Пока что стоимость продукта никто не называет, но есть ощущение, что это далеко не доступный вариант. Всегда корпусы этого бренда были немного дороже, чем основные игроки на рынке, но это весьма понятная ситуация. Здесь вы платите за толстый металл, за стекло, за массу мелких бонусов и за то, что продукт оснащен сразу тремя достойными вентиляторами. Для своего класса это лучшее, что можно найти на рынке. Особенно если вы любите заниматься сборкой красивого компьютера с достойными комплектующими. Для бюджетной сборки устройство никак не подходит, это факт.


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