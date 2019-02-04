Предварительный обзор GIGABYTE Aorus C300 Glass. Специально для VR

2019-02-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - GIGABYTE Aorus C300 Glass; [106]
Если вы следите за рынком игровых проектов, то точно заметили растущую популярность VR-шлемов. Это действительно интересная штука, которая многим приносит даже больше удовольствия, чем обычные видеоигры. Однако, у многих геймеров возникает определенная проблема при подключении шлема к ПК, если тот стоит не на столе, а под ним. Нужно протаскивать дополнительный кабель к задней панели корпуса, что существенно уменьшает «полезную» длину этого самого кабеля. Новинка под названием GIGABYTE Aorus C300 Glass эту проблему полностью решает — вы можете подключить кабель для передачи сигнала на шлем прямо на фронтальной панели корпуса, что делает использование шлема более комфортным и продуманным. Сегодня мы посмотрим на преимущества нового корпуса, который создавали специально для геймеров, чтобы вы могли оценить его сильные и слабые стороны. Думаю, многим это будет интересно.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположена сплошная панель, которая выполнена в стиле металлической пластины с грубой обработкой. Выглядит это довольно привлекательно, плюс там имеется логотип компании, который подсвечивается и выглядит это крайне круто. Помимо этого, сверху и снизу от данной панели расположены еще две зоны с подсветкой, что придает корпусу более привлекательного вида. На верхней грани расположены все необходимые порты для подключения периферии и там же имеется дополнительный выход HDMI, к которому вы и будете подключать свой шлем виртуальной реальности. Это действительно очень удобное решение, ведь у вас будет дополнительный метр кабеля для большего комфорта и будет возможность легко подключать шлем, не заглядывая за заднюю панель корпуса. Очень странно, что до этого решения производители корпусов догадались только вот сейчас.

На боковой панели корпуса, что вполне логично, расположена стеклянная панель с тонировкой. Сквозь эту панель вы можете наблюдать за своими красивыми комплектующими. Конечно, это сейчас далеко не новость, но иметь стеклянную панель всегда приятно, даже если это уже стандарт и к нему все привыкли. Отдельно хотелось бы отметить, что вся подсветка корпуса умеет синхронизироваться с разными системами подсветки и ваш корпус будет мигать в такт видеокарте, материнской плате или оперативной памяти. Неплохой бонус, позволяющий не настраивать подсветку отдельно для разных элементов ПК.

Шасси

Очень важно, чтобы помимо красоты, корпус был еще и удобен для сборки вашей игровой станции. Здесь с этим полный порядок — внутри корпуса есть декоративный кожух, который позволяет спрятать блок питания и все эти ненужные провода в нем, плюс там же установлены все накопители. То есть, вы будете видеть исключительно плату, видеокарту и так далее. Места внутри предостаточно, чтобы вы могли собрать компьютер с большой видеокартой — сейчас есть модели по 35 сантиметров и они сюда легко помещаются, без проблем. Проблем при сборке компьютера возникнуть не должно, как по мне.

Итог

На текущий момент стоимость корпуса не называется, но может предположить, что это будет дорогой вариант. Здесь есть встроенная подсветка и логотипы игровой линейки, что уже тянет на определенные расходы, плюс дополнительный выход под HDMI на фронтальной панели тоже стоит денег. На рынке таких решений просто нет, а значит стоит обратить внимание на новинку, ведь она не только стильно выглядит, но и выгодно выделяется на фоне основных конкурентов. Думаю, данный корпус многим фанатам виртуальной реальности понравится своим дизайном и функциями.


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