Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC300W Lite. Корпус мечты

Большинство производителей компьютерного железа стали выпускать свои брендрованные компьютерные корпуса. Это достаточно интересные продукты, которые хотя и не выделяются среди конкурентов какими-то техническими особенностями или новыми фишками, но у корпусов такого плана есть свой уникальный дизайн и многим этого достаточно. Новинка под названием Gigabyte Aorus AC300W Lite понравится тем, кто хочет собрать красивый корпус и планирует получить максимально подходящие цвета подсветки и материалов. Учитывая, что на рынке есть масса добротных материнских плат данной компании от линейки Aorus, плюс видеокарты, конечно же, и даже систему охлаждения подобрать можно, выбор комплектующих будет простым и быстрым. Зато, в итоге, вы получите очень крутой компьютер определенной тематики, для кого-то это неплохой вариант сборки игрового ПК. Конечно, можно собрать красивые компьютер и в другом корпусе, но мы сегодня посмотрим на этот вариант.

Дизайн корпуса

Внешний вид корпуса мне понравился тем, что разработчик не стал клеить свои логотипы везде и всюду. На лицевой стороне находится логотип игровой линейки Aorus, сверху и снизу оранжевые вставки с подсветкой. Все, больше никаких логотипов здесь нет и из-за этого корпус выглядит привлекательно и стильно, а не как новогодняя елка. Боковая панель порадует вас прозрачным окном, достаточно большим и позволяющим наблюдать всю красоту своего компьютера, на другой стороне у нас сплошная панель. На верхней грани корпуса расположена решетка для установки радиатора системы охлаждения, она прикрыта сеткой от лишней пыли, но нужно понимать, что на сто процентов от пыли она не защищает. Корпус выполнен в темных цветах, передняя панель с эффектом текстурного металла выглядит вообще шикарно.

Шасси

Как я уже сказал, ничего удивительного в «начинке» этого корпуса нет и разработчик поработал плотно лишь над внешним видом. Внутри ва ждет достаточно приличное пространство для установки материнской платы формата ATX, помимо декоративного кожуха в нижней части, внутри больше ничего нет. Это даст вам возможность работать с кабелями и дополнительными элементами декора более свободно. Имеется декоративный кожух, который прикрывает блок питания и ворох кабелей от взора пользователя, там даже имеется прорезь для кабелей и отверстия для доступа воздуха.

Недостатки

Такой крутой корпус, на первый взгляд, имеет приличный набор недостатков. Начнем с того, что на шасси нет никакого уплотнения на месте установки видеокарты. Обычно в дорогих корпусах в этом месте делают какие-то изгибы для большей прочности. Далее, все отверстия для прокладки кабелей для материнской платы и систем охлаждения не защищены резиной. Это просто отверстия в металле, пусть и обработанные, которые могут повреждать кабель при трении или частом разборе компьютера. На кожухе выход имеет резиновую защиту, а здесь - нет. И, конечно, всего два лотка для HDD, третий диск нужно будет класть прямо на корпус и привинчивать его. Не круто.

Итог

При своей стоимости в 89 евро у корпуса вообще нет преимуществ в сравнении с конкурентами. Да, на передней панели у нас есть логотип с подсветкой, это круто, но на этом и закончим перечислять преимущества. Зато шасси здесь разочаровало, оно выглядит как-то хлипко и ненадежно, отверстия эти незащищенные и так далее. Добавим сюда то, что вентиляторы на передней панели будут втягивать воздух лишь из небольших отверстий, расположенных справа и слева. Этого явно будет недостаточно для комфортной работы.