Предварительный обзор HONOR 10 Lite. Слишком круто за свои деньги

Нужно понимать, что большинству современных пользователей совершенно не нужен флагманский смартфон. Чем флагман отличается от того же среднего класса? Исключительно крутой камерой, может более производительным процессором и парочкой новых возможностей, которые далеко не всем нужны. Зато стоит флагман на порядок дороже среднего класса. Зачем платить обычному пользователю столько денег, если можно спокойно взять продукт вроде HONOR 10 Lite и получить от него все те же преимущества, что и от топового устройства? Это хороший вопрос, который в последнее время многие себе задают. Особенно после того, как флагманы стали слишком уж дорогим удовольствием. Сегодня я расскажу вам о преимуществах и недостатках нового продукта, чтобы вы понимали, что можно получить за столь невысокую цену. Думаю, многим это будет интересно по целому ряду причин, особенно если вы думаете над покупкой смартфона.

Характеристики

За основу производительности данного продукта взят процессор Kirin 710 от компании Huawei. Производитель сам разработал данную модель системы-на-чипе, чтобы получить более доступное и производительное решение для своих же смартфонов. Процессор работает на основе восьми вычислительных ядер с тактовой частотой до 1,7 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно играть в любые игры или запускать приложения для работы с фото или даже видео. Процессор пусть и относится к среднему классу, но у него весьма высокая производительность. Поддерживать процессор в его нелегком деле будет оперативная память на 3 гигабайта. Да, вы скажете, что сейчас этого мало, но на деле оказывается, что 3 гигабайта ОЗУ за глаза хватает обычному пользователю, который не запускает десяток приложений одновременно. Так что к этому параметру тоже претензий нет.

Дизайн корпуса

Далее, производитель предлагает вам два варианта комплектации — с 32 гигабайтами памяти и 64 гигабайтами. Здесь уже каждый решает для себя сам. Если вам достаточно пары игр и десятка программ на смартфоне, то смело берите минимальный объем и вам всего будет предостаточно, чтобы хранить нужный контент. Если же вы хотите больше памяти для хранения большой медиатеки или чего-то в таком духе, то спокойно смотрите в сторону старшей модели, чтобы потом не переживать о наличии свободного места. В любом случае, разница в цене между версиями не такая уж и большая, чтобы вы ее заметили.Смартфон выполнен в довольно простом стиле, но у него есть все современные фишки, которые обычно пользователи так любят. Например, здесь имеется вырез под камеру на фронтальной панели, куда производитель разместил фронтальную камеру, а чуть выше расположен динамик. Больше ничего на фронтальной панели нет, но я не думаю, что это очень уж большая проблема. На тыльной стороне у нас расположена система из двух камер, которые размещены отдельно, плюс имеется сканер отпечатков пальцев и вспышка. Очень понравился градиент на тыльной стороне, выглядит очень необычно и свежо.

Итог

Теперь давайте о стоимости новинки. Так уж получилось, что смартфон довольно быстро после официального анонса попал в Россию и уже сейчас его можно купить в магазинах розничной продажи. За 14990 рублей вы получаете возможность приобрести версию на 3/32 гигабайта, которая считается базовой, а за 3/64 вы покупаете более продвинутую версию уже за 16990 рублей. Разница всего в 2 тысячи рублей, так что тут уже сами думайте, насколько это критично и стоит ли обращать на это свое внимание. В любом случае, устройство очень крутое и за свои деньги точно лучшее.