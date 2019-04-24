Предварительный обзор HP Chromebook 15. Стоит своих денег

2019-04-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP Chromebook 15; [22]
Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2-3 тысячи долларов, которые идеально подходят для игр в любой точке мира. Если вы хотите станцию для работы — тоже вариантов тьма, можно хоть MacBook Pro взять за 7 тысяч долларов и получать от него удовольствие. Однако, у пользователей, которые хотят более-менее доступное решение за свои деньги, выбор гораздо меньше. Сейчас очень мало компаний делают доступные ноутбуки, так как это не совсем выгодно в финансовом плане. И на фоне конкурентов новинка под названием HP Chromebook 15 выглядит крайне привлекательно, ведь за свои деньги это лучшее решение на рынке. Сегодня мы посмотрим, что у данного устройства по характеристикам, почему новинка настолько интересна аудитории и постараемся найти хоть какие-то недостатки. Вероятно, их здесь не будет, но кто знает.

Характеристики

Нужно понимать, что в компании HP даже не планировали создавать ноутбук топового уровня, это не тот сегмент. Наоборот, производитель постарался за минимальные деньги собрать компьютер, на котором вы бы смогли комфортно работать с документами и каким-то дополнительным контентом. Так что за основу производительности нового устройства взят процессор Intel Pentium восьмого поколения. Он стоит доступных денег, не выделяет много тепла при повышенных нагрузках и дает достаточно производительности для работы даже со сложными приложениями. Монтировать видео вы, конечно же, не будете, но с офисом и браузером точно справитесь. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а встроенный накопитель на 128 гигабайт позволит не переживать о недостающем месте под контент. В плане железа достойное решение, особенно на фоне конкурентов.

Дизайн корпуса

Внешне ноутбук выглядит довольно презентабельно и строго — производитель отказался о слишком уж вычурных элементов декора и выбрал более простой стиль. На тыльной стороне ноутбука расположен серебристый логотип HP, на фоне белого пластика крышки смотрится очень даже достойно. Внутри ноутбук окрашен в серебристый цвет, на несколько тонов темнее логотипа. Клавиши островного типа, смотрятся круто и немного утоплены в корпус. Сенсорная панель получилась большой, она немного сдвинула влево для удобства использования. Легкий и тонкий ноутбук в стильном корпусе — что еще нужно для счастья?

Особенности

Конечно, при работе с ноутбуком, тем более бюджетного типа, нужно обращать внимание на качество дисплея, так как вы будете постоянно смотреть на него и получать информацию. Здесь с дисплеем все очень хорошо, я даже не ожидал, что компания поставит настолько качественную матрицу. Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, разрешение 1920 на 1080 точек, качество изображения отличное. Для тех, кто планирует много читать или писать тексты, это идеальное решение. Да и не будем забывать, что дисплей поддерживает сенсорное управление.

Итог

Теперь давайте поговорим о самом главном преимуществе данного ноутбука — стоимости. За HP Chromebook 15 просят всего 450 долларов, что втрое дешевле, чем сейчас запрашивают за самый базовый и доступный MacBook Air. То есть, если вы хотите действительно доступное решение, то нужно смотреть в сторону именно этого ноутбука — за свои деньги он предоставляет просто лучший набор функций на рынке. И что-то другое, более мощное, за 450 долларов вы точно купить не сможете по массе причин. Осталось только привыкнуть к новой операционной системе и можно работать.

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