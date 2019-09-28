Предварительный обзор HP Chromebook x360 12b. Очень достойно

2019-09-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP Chromebook x360 12b; [73]
Если вы давно мечтали о доступном ноутбуке, но не могли найти себе подходящий вариант, то самое время посмотреть в сторону этой новинки. Продукт довольно качественно собран, стоит действительно мало, но, естественно, обладает целым рядом недостатков, которые могут многих потенциальных покупателей отпугнуть. Сегодня об этом устройстве мы поговорим более подробно.

Дизайн корпуса

Внешний вид у ноутбука довольно интересный, хотя есть масса недостатков, куда уж без них. Например, на фронтальной стороне корпуса находится монитор и он вроде как неплохо выглядит, но у него очень широкие рамки слева и справа, плюс невероятно широкие рамки сверху и снизу. Это прямо удручает, ведь сейчас все производители стараются идти в ногу со временем и показывать компактные ноутбуки, которые умещаются в рюкзак или сумку, а тут у нас рамки толщиной в несколько сантиметров. Также весьма странно выглядит клавиатура — корпус серебристый, в светлых тонах, а клавиатура белая. Во-первых, сама по себе белая клавиатура ужасно непрактичная, так как клавиши быстро пачкаются и это ужасно. Во-вторых, никакого контраста нет — клавиатура банально сливается с корпусом и смотрится это очень грустно. Хотелось бы более привлекательный дизайн корпуса, чем этот.

Характеристики

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Celeron N4000 (Gemini Lake), который выдает достаточно высокую производительность. Его мощности достаточно, чтобы вы могли работать с ноутбуком как с печатной машинкой, но надеяться на нечто более весомое довольно трудно. Да и стоит понимать, что производитель изначально не создавал ноутбук для тех, кто хочет работать с видео или с каким-то иным тяжелым контентом. Нет, это вариант для тех, кто метает о доступном ноутбуке и хочет себе самое обычное решение. Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память на 4 гигабайта, ее предостаточно, чтобы вы могли спокойно запускать несколько приложений и не переживать о том, что что-то работает плохо или страницы в браузере загружаются постоянно. Встроенная же память представлена накопителями на 32 или 128 гигабайт, чего, конечно, крайне мало.

Особенности

Нельзя сказать, что ноутбук готов вас удивлять чем-то невероятным. Экран ноутбука поддерживает сенсорное управление и даже ввод пером — можно рисовать делать красивые заметки и все в таком духе. Это приятный бонус, вот только это нужно не такому уж большому количеству пользователей, да и работает это не так уж идеально. А вот недостатков у устройства предостаточно. Например, у ноутбука встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта в базовой комплектации. Как думаете, сколько можно контента сохранить на таком компьютере? Да и в максимальной комплектации всего 128 гигабайт, чего тоже явно маловато современному ноутбуку. Кроме того, при диагонали в 12 дюймов у ноутбука разрешение составляет 1366 на 912 точек. То есть, картинка весьма четкая, но не дотягивает даже до FullHD. А ведь это современное устройство.

Итог

У недостатков ноутбука есть весьма объективное объяснение — новинка стоит очень дешево. За базовую версию просят всего 359 долларов, что сравнимо с ценой смартфона среднего класса. Но, здесь стоит учитывать, что устройство является урезанным продуктом — работает ноутбук на операционной системе Chrome OS, так что без подключения к интернету вы будете сильно скованы. При этом у вас не будет целой кучи приложений, которые тоже иногда нужды — тот же Photoshop изредка, но нужен. Так что решение очень спорное и подойдет далеко не всем.

Комментарии и отзывы HP Chromebook x360 12b
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