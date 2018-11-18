Предварительный обзор HP ProBook x360 11 G3 EE. Доступная новинка

Далеко не всем нужен дорогой ноутбук для учебы или работы. Большинство пользователей не занимается монтажом видео и не работает с фото, не играет в игры именно на ноутбуке. Зачем в данной ситуации платить много денег за дорогой ноутбук, чтобы потом не использовать даже половину его возможностей? Собственно, этот вопрос интересует многих и уже довольно давно — почему производители, помимо Apple, не выпускают доступные крутые устройства, которые могли бы при наличии простенького железа удовлетворить потребности широких масс пользователей? Компания HP решила исправить эту ситуацию и выпустить недорогой ноутбук, который мог бы конкурировать с топовыми решениями за тех потенциальных покупателей, которые хотят небольшой запас производительности за минимальные деньги. Сегодня мы изучим ноутбук HP ProBook x360 11 G3 EE, который отвечает всем требованиям любого казуального пользователя.

Характеристики

За основу ноутбука взята платформа Intel Gemini Lake, на которой построена вся система. Вы можете выбрать один из трех представленных процессоров, которые отличаются своей производительностью. В базовой версии установлен процессор Celeron N4000, который работает на двух ядрах и обеспечивает вас тактовой частотой 1,1-2,6 гигагерца. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно заниматься своими делами, работать с документами или общаться в социальных сетях. Далее, имеется более мощное решение под названием Celeron N4100, у которого уже четыре ядра, но в трубо бусте частота ниже на 0,2 гигагерца. Мощности здесь заметно больше, но если она вам не нужна, то какой смысл. В максимальной же комплектации установлен процессор Pentium Silver N5000, у которого тоже четыре ядра и более высокие тактовые частоты. Лично мне базовая версия нравится больше всего.

Поддерживать производительность системы будет оперативная память объемом 8 гигабайт. Этого даже много для такого ноутбука, учитывая, что его планировали соорудить бюджетным. Но, много не мало, значит можно смириться. Встроенная память представлена SSD-накопителем до 256 гигабайт. Это не так уж и много, тем более в базовой версии памяти в два раза меньше, зато у вас всегда будет максимальная скорость работы с файлами. Хотя, я бы предпочел еще вариант с HDD, который обеспечил бы более медленной памятью, но с большим объемом. Так что на эту тему фантазировать смысла нет.

Дизайн корпуса

Большим преимуществом данного ноутбука является его возможность трансформации в планшетный компьютер. Точнее, вы можете выгнуть клавиатуру в обратную сторону и получить более удобный вариант для демонстрации слайдов или просмотра фильмов на диване. Сам же корпус выполнен из довольно приятного пластика с отличным покрытием и цветовой гаммой. Такой корпус трудно испачкать или поцарапать, что делает его более универсальным продуктом, особенно в школе. Клавиатура удобная, прочная, клавиши большие и печатать вслепую вам будет легко.

Итог

Пока что стоимость новых ноутбуков не называется, производитель планирует запустить продажи в декабре этого года. Но, нужно понимать, что это бюджетное устройство для тех, кто хочет получить за адекватные деньги действительно рабочее устройство на каждый день. Такой ноутбук можно дать ребенку в школу для учебы, брать в университет на лекции, записывать разные тексты и редактировать документы. Шикарная возможность купить недорогой продукт высокого качества от компании с мировым именем. Думаю, вам такое точно понравится, особенно если цена в России будет демократичной.