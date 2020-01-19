Предварительный обзор HP ProBook x360 435 G7. На новом процессоре

2020-01-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP ProBook x360 435 G7; [82]
Компания AMD показала новое семейство процессоров и оказалось, что это достаточно мощное решение, которое идеально использовать в ноутбуках благодаря низкому потреблению энергии. Теперь компания HP официально сообщила, что уже создает ноутбук на этой платформе и он поступит в продажу уже в мае этого года. Итак, давайте смотреть, что же там за ноутбук.

Дизайн корпуса

Производитель решил ничего кардинально в плане дизайна не менять, так что данный ноутбук от предыдущих моделей HP отличается крайне слабо, практически никак. Это связано как с важностью узнаваемого дизайна бренда, так и с необходимостью обеспечить ноутбук дополнительной прочностью. На лицевой стороне ноутбука расположен дисплей с небольшими рамками справа и слева, тогда как рамки сверху и снизу более заметны. Там же имеется логотип компании и веб-камера для видеосвязи. Панель клавиатуры здесь абсолютно классическая — клавиши немного утоплены в корпус, окрашены в черный цвет с белой гравировкой символов, а сенсорная панель находится по центру корпуса. На боковых гранях продукта можно заметить приличное количество портов, которые позволяют подключать практически любую необходимую периферию вроде проектора или чего-то в таком духе. Дизайн нас не разочаровал.

Характеристики

Главной особенностью данного ноутбука, благодаря чему он и попал к нам на обзор, является процессор. За основу производительности HP ProBook x360 435 G7 взят процессор AMD Ryzen 4000, то есть это самая новая мобильная платформа от данной компании. Пользователь может выбрать ноутбук с процессором Ryzen 3 4300U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U, получив ту производительность, которая ему необходима. Стоит отдельно уточнить, что процессор идет со встроенной графикой Radeon Vega, так что на этом устройстве вы сможете не только в игры играть, но и работать с видео или фото. Производитель делает на новой платформе акцент не просто так — в ближайшем будущем ее будут использовать все производители, которые хотят удивить пользователя высокой производительностью в корпусе ноутбука. Да и второстепенные параметры устройства тоже радуют.

Особенности

Собственно, в компании HP всегда предоставляли пользователю выбрать необходимые ему характеристики при покупке ноутбука. Это важный момент, ведь пользователь, к примеру, может выбрать модель с определенной моделью процессора, выбрать необходимый объем оперативной и встроенной памяти. У данного ноутбука максимальный объем встроенной памяти на твердотельном накопителе составляет 512 гигабайт, чего вполне хватит как для работы, так и для развлечений. Хотя, конечно, при таких характеристиках было бы неплохо получить продукт с большим объемом памяти. Также стоит похвалить инженеров за то, что они сделали дисплей сенсорным и оборудования устройство специальными петлями, на которых монитор можно отгибать в обратную сторону. Это действительно удобно, так как ноутбук может служить еще и в роли планшетного компьютера. Весьма неплохой набор преимуществ на самом деле.

Итог

К сожалению, пока что производитель лишь сказал, что ноутбук поступит в продажу в мае этого года, но про стоимость ничего не сообщил. Вероятно, это связано с тем, что на сами процессоры Ryzen 4000 еще нет официальной стоимости. Однако прямо сейчас мы можем с уверенностью сообщить, что ноутбук будет достаточно производительным даже в базовой комплектации, а значит если вам нужен достойный ноутбук для повседневной работы, то стоит обратить внимание на эту модель. Может ее даже стоит подождать.

Комментарии и отзывы HP ProBook x360 435 G7
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