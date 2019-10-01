Предварительный обзор HP Spectre x360 13 (2019). Стильно и мощно

2019-10-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP Spectre x360 13 (2019); [45]
Сегодня мы поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит очень привлекательно и может порадовать вас очень высокой мощностью за вполне разумные деньги. Вопрос только в том, хотите ли вы ноутбук с сенсорным экраном или нет. Если да, то самое время двигаться дальше и оценивать возможности данного продукта. Он того стоит.

Характеристики

Естественно, в плане производительности у ноутбука нет вообще никаких проблем, хотя назвать его рабочей станцией для монтажа видео или 3D-графики я бы не смог. За основу производительности ноутбука взят процессор Intel Core десятого поколения, который работает на четырех вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Самая младшая версия ноутбука оборудована процессором Intel Core i5, а у четырех старших комплектаций используется процессор Intel Core i7. За разику ноутбука отвечает интегрированная видеокарта Iris Plus, которая легко справляется с поставленными задачами — на ней можно работать с фотографиями, монтировать видео в FullHD и заниматься какими-то другими задачами. Но, назвать встроенную графику эффективным решением для работы с графикой, конечно, нельзя — любая дискретная видеокарта справится лучше, без всякого сомнения.

Дизайн корпуса

Производитель изначально создавал продвинутый ноутбук для пользователей, которые готовы отдать за него большие деньги, так что и с дизайном здесь тоже все очень и очень достойно. Начнем с того, что дешевый пластик или какие-то простые материалы здесь вовсе не используются — производитель взял металл и прочие прочные материалы. Клавиатура выполнена в цвет корпуса, у нее есть подсветка и она находится на одном уровне с корпусом, а здоровенная сенсорная панель позволяет не переживать о работе без мышки. Тыльная крышка украшена достаточно привлекательным логотипом компании, который выполнен в тон с боковыми гранями золотистого цвета. Золота здесь, естественно, нет, но смотрится очень круто и очень дорого. Сразу понятно, что производитель делал устройство для ценителей премиального сегмента, а не для всех и каждого.

Особенности

Главной фишкой ноутбука HP Spectre x360 13 (2019) можно смело назвать его конструкцию трансформера — вы можете использовать устройство в формате ноутбука, а можете отвернуть экран в обратную сторону и пользоваться планшетом с приличной диагональю. Для определенной аудитории пользователей это отличная возможность сэкономить деньги и место в рюкзаке — в определенных задачах нужен и планшет, и ноутбук, а HP Spectre x360 13 (2019) решает сразу две проблемы. Также новинку можно использовать для демонстрации презентаций или каких-то фотографий и так далее. Экран, естественно, сенсорный и поддерживает мультизадачность, плюс вы можете не переживать об уровне заряда. Производитель заявил, что ноутбук может работать на одном заряде в течение 22 часов, а 50% аккумулятора заряжается всего за 10 минут. То есть, это действительно идеальное устройство для работы в мобильном режиме.

Итог

За самую базовую модель производитель просит 1100 долларов, что при наличии сенсорного экрана, стильного дизайна и достаточно высокой производительности очень даже достойно. Я бы даже сказал, что это лучшее решение на рынке за свои деньги, ведь ноутбук явно поинтереснее даже MacBook, к примеру. За топовую комплектацию, из тех, что доступны на текущий момент, просят 1500 долларов и это тоже вполне достойное решение с мощным процессором и приличным запасом памяти. Шикарный ноутбук для фанатов операционной системы Windows.

Комментарии и отзывы HP Spectre x360 13 (2019)
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