Предварительный обзор HP Stream 11 Pro G5. Ноутбук начального уровня

Самым популярным ноутбуком на рынке является MacBook Air. Им пользуются по всему миру и он действительно пользуется повышенным спросом, однако и стоимость у него довольно высокая. Далеко не каждый может себе позволить приобрести ноутбук за 1200 долларов — это громадные деньги при нынешнем курсе рубля, тем более есть масса ситуаций, когда просто нет смысла платить столько. Например, далеко не каждому школьнику можно дать на занятия столь дорогую технику. Все мы знаем, как молодые люди обращаются с электроникой — легко могут уронить хрупкий продукт на пол, либо залить чем-то. Именно для таких целей был представлен новый ноутбук HP Stream 11 Pro G5. Он стоит небольших денег и предназначен для образовательной сферы — студентов, школьников и преподавателей. Сегодня мы решили рассказать вам о данной новинке, так как она выглядит довольно привлекательно и может кого-то заинтересовать.

Характеристики

За основу производительности ноутбука взят процессор Intel поколения Gemini Lake, модель называется Pentium Silver N5000. Данный процессор работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 1,1 гигагерца при штатной нагрузке и 2,7 гигагерца при повышенной. Производительности для работы с документами или таблицами предостаточно, большего для этого ноутбука и не требуется. За графику отвечает интегрированная видеокарта Intel UHD Graphics 605, ее возможностей хватает для просмотра видео из интернета, для работы с графикой начального уровня. Дискретной графики здесь нет, она бы дала возможность школьнику играть в игры, а это сильно мешает процессу обучения.

Поддерживать производительность процессора будет оперативная память DDR4-2400 на 8 гигабайт. Для современного ноутбука начального класса этого даже много, большинству задач хватает и 4 гигабайт ОЗУ. Но, производитель решил, что нужно обеспечить пользователя небольшим запасом для комфортной работы. Хранить же личный контент вам предлагают на встроенном накопителе eMMC с объемом 64 или 128 гигабайт. Стоит отметить, что базовой версии с минимальным объемом памяти будет предостаточно для школьника или студента — документы будет где хранить. Если же вы захотите таскать с собой фильмы, то можно докупить недорогой внешний накопитель и держать все там, либо же смотреть фильмы из сети. В плане начинки вопросов к продукту нет, все очень даже неплохо.

Дизайн корпуса

Никаких особых изысков у корпуса нет — это бюджетное решение, которое идеально подходит для транспортировки на занятия и обратно. На левой боковой грани расположен порт USB и разъем для наушников, на правой грани установлен порт HDMI и еще один USB. Вы можете подключить ноутбук к монитору или проектору для большего комфорта. Клавиатура здесь отличная, в этом плане HP себя уже давно хорошо зарекомендовала, есть приятная и отзывчивая сенсорно панель. Корпус выполнен из серого пластика с матовым покрытием, это очень практично — следов царапин или потертостей вы просто не заметите.

Итог

Производитель отмечает, что встроенной батареи ноутбука хватит, чтобы вы могли в течение 12 часов работать и не думать даже о розетке. Это далеко не рекорд на рынке, но среди бюджетных ноутбуков равных этой модели нет. Начинка здесь весьма неплохая, ноутбук компактный и легкий, у него отличная клавиатура и прочие параметры тоже реализованы на высоком уровне. Стоимость новинки пока что не называется, но мы уверены, что это будет самый доступный ноутбук на рынке. И он обязательно понравится потенциальным покупателям, которые хотят учиться с комфортом.