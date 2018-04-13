Предварительный обзор HP ZBook Studio x360. Новое поколение ноутбуков

На протяжении длительного времени ноутбуки HP пользуются повышенным спросом. Да, может они и не могут конкурировать в пользовательском сегменте с ноутбуками яблочной компании, но в корпоративном секторе они явно на первом месте, так как весь софт сделан под Windows. Однако, и на пользовательском рынке у HP ZBook Studio x360 тоже есть шансы на успех, это мы сегодня и обсудим. Дело в том, что качество данного продукта действительно на самом высоком уровне, что позволяет потенциальному покупателю купить девайс и потом длительное время пользоваться им в повседневной работе. Помимо этого, множество нововведений выходят на таких моделях намного раньше, чем яблочные новинки получают тоже самое. Например, новинка получила процессоры Intel последнего поколения, тогда как конкуренты только ждут поставок и проектируют свои гаджеты. Теперь давайте посмотрим на то, что умеет этот продукт.

Характеристики

В базовой комплектации ноутбука есть процессоры Intel Core i5 и i7 восьмого поколения. Вы можете выбрать одну модель себе в устройство, исходя из потребностей. Если вы просто текст редактируете и немного пользуетесь интернетом, то вам вполне хватит и i5, тога как для монтажа стоит посмотреть на более продвинутую модель i7. Помимо этого, производитель решил сделать задел на профессиональных сотрудников, которым нужно больше мощности — сюда можно поставить Xeon, если вы хотите работать с тяжелыми проектами и графикой. Помимо этого, можно сюда поставить дискретную графику, правда в базовой версии модели не названы, а вот для профессионального варианта можно добрать NVIDIA Quadro P1000. Это крутая видеокарта, которую создавали специально для работы с графикой или вычислениями, она намного мощнее в рабочих задачах, чем обычные видеокарты.

Далее, у вас есть возможность установить до 32 гигабайт оперативной памяти. Этого вполне достаточно для любых повседневных задач или работы, правда начальный порог не указан. Вполне возможно, что начальный объем составит 8 гигабайт, не более того. Накопителем здесь выступает SSD объемом до 4 терабайт, это громадный объем и стоит он тоже неплохих денег. Думаю, большинству пользователей подойдет и более адекватные объемы около 500 гигабайт, например. Но, это уже каждый будет смотреть и выбирать то, что ему больше всего нравится и подходит. Вариантов комплектации очень много.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 15,6 дюймов, это стандартные размеры для ноутбука. Стоит отметить, что при выборе модели вы можете заказать как FullHD дисплей, так и 4К вариант, если вы вдруг хотите работать с картинками и вглядываться в самые мелкие детали. Дисплей сенсорный, вы можете использовать его как планшет, если просто окинете клавиатуру на 360 градусов назад. Это стандартная фишка ноутбуков данного производителя, вы можете спокойно рисовать или работать с какими-то файлами, читать книги или даже в игры играть. Не могу сказать, что это прямо вау, но функция интересная.

Итог

За начальную конфигурацию ноутбука просят 1500 долларов, это достаточно высокая цена, которую вы отдаете за стиль и характеристики. Конечно, за аналогичные деньги можно купить MacBook Pro, он тоже будет довольно неплохим в плане производительности, просто там другая операционная система и здесь нужно решить, для каких целей вам нужна эта новинка. Для корпоративного сектора продукт уникальный, он открывает массу возможностей с этим сенсорным дисплеем, но стоимость явно отпугнет большинство обычных пользователей. Посмотрим, что получится в итоге.