Предварительный обзор HP mt44. Классное решение для работы

2018-05-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP mt44; [18]
Несмотря на тотальное доминирование яблочных ноутбуков на рынке, некоторые пользователи предпочитают более интересные решения для работы. Дело в том, что стоимость MacBook нового поколения довольно высокая, плюс там нет портов для подключения периферии. Например, у модели HP mt44 есть HDMI для подключения проектора или чего-то в таком духе, плюс есть Ethernet порт для подключения интернета по кабелю или соединения с сервером хранения данных на большой скорости. Это мелочи, но некоторым пользователям они необходимы, вот и приходится выбирать между дорогим MacBook без портов или HP mt44 с портами и за гораздо меньшие деньги. давайте посмотрим, что умеет данная новинка и почему пользователи так хвалят ноутбук от этого производителя. Все же, сейчас достаточно интересных девайсов для работы от самых разных производителей, на фоне такой конкуренции нужно иметь действительно хорошие возможности.

Характеристики

Начина ноутбука довольно странная, мы не ожидали увидеть именно такую комбинацию. Однако, внутри ноутбука установлен процессор AMD Ryzen 3 PRO 2300U, который работает на достаточно высокой тактовой частоте. Не будем ничего говорить про температуру нагрева, ведь детально протестировать ноутбук с данным процессором у нас возможности нет. В режиме штатной нагрузи тактовая частота составляет 2,0 гигагерца, в режиме повышенной нагрузки — 3,4 гигагерца. Этого вполне достаточно, чтобы вы могли спокойно пользоваться всеми программами и не ощущать каких-либо проблем с производительностью. Поддерживать производительность данного процессора будет оперативная память на 8 гигабайт, этого с головой достаточно, чтобы вы работали и не думали о тормозах и длительной загрузке. В принципе, новинка вполне неплохо укомплектована.

Дизайн корпуса

Внешне ноутбук очень похож на те офисные варианты, которые вы все видели не один раз. Здесь нет никакой легкости и утонченности, просто обычный корпус серебристого цвета, у которого есть все необходимые элементы для удобства в использовании. Крышка с логотипом компании, клавиатура закрытого типа с большой сенсорной панелью, которая немного сдвинута влево для удобства работы. Вокруг дисплея имеется небольшая рамка черного цвета, выглядит привлекательно и создает небольшой контраст в цветовой гамме. В принципе, это фирменный стиль компании, только в более компактном исполнении.

Бонусы

Лично мне очень понравился дисплей — диагональ 14 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек позволяют вам с комфортом работать как с текстами, так и с изображениями. Ваши глаза не будут уставать, у вас всегда будет возможность взять устройство в руки и отправиться на конференцию или работу, ведь 14 дюймов заметно компактнее большинства вариантов на рынке. Встроенная память представлена накопителем на 128 гигабайт, это SSD память с высокой скоростью записи и чтения. Для хранения большого количества файлом не подойдет, но во всем остальном это лучшее решение.

Итог

Стоимость ноутбука составляет 850 долларов и это отличный вариант для всех тех вариантов, которые вы перед собой ставите. Новинка смотрится стильно, у нее есть все элементы для работы в офисе или других сферах, имеется производительная начинка и приличный дисплей. Не могу сказать, что это прямо идеальная модель и конкурентов у нее нет, но производитель постарался сделать свое устройство максимально практичным в использовании. Думаю, если вам нужен ноутбук именно для работы, то стоит взглянуть на эту модель. Она явно стоит своих денег, особенно на фоне MacBook.

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