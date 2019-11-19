Предварительный обзор HTC Desire 19s. Попытка привлечь внимание

Компания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет интересных устройств. Получается не всегда — иногда все же стоимость новинок слишком высокая, чтобы ее можно было назвать адекватной. Тем не менее, производитель выпустил очередную новинку среднего уровня, которая отлично выглядит и явно стоит своих денег.
Дизайн корпуса
Производитель решил, что нужно делать упор на свежий дизайн и ради этого предоставил действительно привлекательное устройство. На тыльной стороне смартфона можно увидеть условное разделение на две половины — снизу имеется половина панели с градиентом, а сверху панель гладенькая, без декоративных элементов. Я не могу сказать, что это нечто совершенно уникальное — на рынке уже есть несколько смартфонов, которые выполнены в том же дизайне. Кому-то такое нравится, кто-то предпочитает однотонное решение, это уже дело вкуса. Там же на тыльной панели размещена система камер, которая весьма неплохо выглядит, и сканер отпечатков пальцев. Лаконично, без лишних надписей или декоративных элементов, все достаточно привлекательно сделано. На фронтальной панели тоже все достаточно просто и понятно — дисплей с минимальными рамками слева и справа, плюс вырез в дисплее.
Характеристики
Собственно, производитель хотел создать максимально доступное устройство, так что производительную начинку получить потенциальному покупателю не выйдет. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P22, который пусть и работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, но все же не является самым мощным решением на рынке даже приблизительно. Кроме того, это не самый эффективный в плане потребления энергии процессор, что тоже довольно важно. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 2 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. Это вполне адекватная начинка для смартфона среднего класса, которым устройство и является — производитель и не думал делать флагман. На текущий момент HTC нужно выбираться из ямы и как раз доступные смартфоны этому способствуют.
Особенности
Естественно, главным преимуществом смартфона является дисплей — диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Нельзя сказать, что дисплея прямо идеальный, но это довольно большой экран с хорошей плотностью пикселей, которая позволяет наслаждаться качеством изображения, читать книги, смотреть фильмы и все в таком духе. Конечно, без выреза тоже не обошлось — камера фронтальная буквально врезана в верхнюю часть дисплея, чтобы вы могли получить минимальные габариты при максимальной диагонали дисплея. Также порадовала и система камер на тыльной панели — она может и не идеально снимает, но при хорошем освещении смартфон делает качественные снимки, а нам, пользователям, большего и не нужно от продукта среднего класса. Все же это не флагман, чтобы требовать от него невероятного качества картинки, правда?