Предварительный обзор HTC Desire 19s. Попытка привлечь внимание

2019-11-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - HTC Desire 19s; [57]
Компания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет интересных устройств. Получается не всегда — иногда все же стоимость новинок слишком высокая, чтобы ее можно было назвать адекватной. Тем не менее, производитель выпустил очередную новинку среднего уровня, которая отлично выглядит и явно стоит своих денег.

Дизайн корпуса

Производитель решил, что нужно делать упор на свежий дизайн и ради этого предоставил действительно привлекательное устройство. На тыльной стороне смартфона можно увидеть условное разделение на две половины — снизу имеется половина панели с градиентом, а сверху панель гладенькая, без декоративных элементов. Я не могу сказать, что это нечто совершенно уникальное — на рынке уже есть несколько смартфонов, которые выполнены в том же дизайне. Кому-то такое нравится, кто-то предпочитает однотонное решение, это уже дело вкуса. Там же на тыльной панели размещена система камер, которая весьма неплохо выглядит, и сканер отпечатков пальцев. Лаконично, без лишних надписей или декоративных элементов, все достаточно привлекательно сделано. На фронтальной панели тоже все достаточно просто и понятно — дисплей с минимальными рамками слева и справа, плюс вырез в дисплее.

Характеристики

Собственно, производитель хотел создать максимально доступное устройство, так что производительную начинку получить потенциальному покупателю не выйдет. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P22, который пусть и работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,0 гигагерц, но все же не является самым мощным решением на рынке даже приблизительно. Кроме того, это не самый эффективный в плане потребления энергии процессор, что тоже довольно важно. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 2 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. Это вполне адекватная начинка для смартфона среднего класса, которым устройство и является — производитель и не думал делать флагман. На текущий момент HTC нужно выбираться из ямы и как раз доступные смартфоны этому способствуют.

Особенности

Естественно, главным преимуществом смартфона является дисплей — диагональ составляет 6,2 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Нельзя сказать, что дисплея прямо идеальный, но это довольно большой экран с хорошей плотностью пикселей, которая позволяет наслаждаться качеством изображения, читать книги, смотреть фильмы и все в таком духе. Конечно, без выреза тоже не обошлось — камера фронтальная буквально врезана в верхнюю часть дисплея, чтобы вы могли получить минимальные габариты при максимальной диагонали дисплея. Также порадовала и система камер на тыльной панели — она может и не идеально снимает, но при хорошем освещении смартфон делает качественные снимки, а нам, пользователям, большего и не нужно от продукта среднего класса. Все же это не флагман, чтобы требовать от него невероятного качества картинки, правда?

Итог

Производитель заявил, что данный смартфон будут продавать всего за 195 долларов, что довольно доступно по современным меркам рынка смартфонов. Сейчас вы можете за эти деньги купить чехол от известного бренда или смартфон от компании HTC, которая чувствует себя, мягко скажем, не очень хорошо. Естественно, это не идеальное устройство и у него есть ряд недостатков, но давайте будем честными — за такие деньги найти что-то более привлекательное будет крайне тяжело, я бы даже сказал нереально.

Комментарии и отзывы HTC Desire 19s
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