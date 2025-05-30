Huawei Pura 80 Ultra засветился на фото

В сети появилась живая фотография флагманского смартфона Huawei Pura 80 Ultra, который еще не был представлен официально. Отметим наличие треугольного блока основной камеры, главной особенностью которой должен стать двойной перископ. По данным источника, один объектив будет использоваться для съёмки с разным приближением и разным расстоянием фокусировки. Также отметим довольно крупный главный модуль, который, как предполагается, основан на дюймовом датчике изображения. Ранее сообщалось, что Huawei разрабатывает собственные сенсоры под брендом Xmage. Флагманское решение может похвастаться дюймовой цветовой матрицей RYYB разрешением 50 Мп. Также производитель выпустит сенсор оптического формата 1/1.3 дюйма, который найдет применение в более доступных смартфонах.

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