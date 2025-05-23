Представлен бюджетный смартфон Alcatel 3 (2025)

Бренд Alcatel пополнил ассортимент бюджетных смартфонов моделью Alcatel 3 (2025), которая основана на стареньком 28-нанометровом процессоре UNISOC SC9863A1 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Новинка также получила 6,52-дюймовый дисплей с разрешением 1280:576 точек и 2,5D-стеклом, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карты памяти до microSD вместимостью до 1 ТБ, тыльную камеру на 8 Мп, селфи-камеру разрешением 5 Мп, батарею ёмкостью 5010 мАч, поддержку 10-Вт проводной зарядки через порт USB-C, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптер беспроводной связи Bluetooth 4.2, один динамик и предустановленную операционную систему Android 15 Go, адаптированную для маломощных устройств. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.