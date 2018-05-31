Предварительный обзор HTC U12+. Практически получилось

2018-05-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - HTC U12+; [102]
Официально представлен новый смартфон HTC U12+, который при всех своих крутых характеристиках и возможностях вновь проигрывает потенциальным конкурентам уже на старте. Сегодня я расскажу об основных преимуществах данного мобильного телефона, чтобы вы понимали за что будете или не будете отдавать свои деньги. В любом случае, это неплохая попытка производителя показать что-то стоящее и интересное, проблема лишь в стоимости. Нужно понимать, что современные пользователи уже и забыли о том, почему HTC была популярной. Это не тот бренд, который может тягаться даже со вторым эшелоном устройств на рынке, не говоря уже про топовые девайсы от известных компаний. Зачем же ему ставить такую высокую цену, если никто не будет брать флагман малоизвестной компании при наличии более десятка конкурентов с аналогичными параметрами и возможностями? Сегодня посмотрим что здесь не так.

Характеристики

В плане железа вообще ничего нового не показали, так как ничего нового и нет — сюда поставили процессор Qualcomm Snapdragon 845, это сейчас флагманская модель и конкурентов просто нет. Восемь ядер, высокая тактовая частота и прочие бонусы, все как всегда. Поддерживать производительность данного мобильного телефона будет оперативная память на 6 гигабайт. Этого предостаточно для того, чтобы вы могли спокойно запускать десятки приложений и получать от этого положительные эмоции. В принципе, это тоже далеко не новая характеристика, но и критиковать тоже не получится. Встроенной памяти здесь 64 или 128 гигабайт, в зависимости от выбранной вами комплектации, плюс есть возможность расширить пространство за счет карты памяти до 128 гигабайт. То есть, 256 гигабайт в итоге можно получить. Этого с головой хватит для того, кто хочет таскать в кармане целую медиатеку.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства показывает, что HTC либо не хочет идти по стопам других компаний, либо просто отстала от моды. На фронтальной панели у нас размещен дисплей, никаких вставок сверху экрана, просто равноценные полоски снизу и сверху. На тыльной стороне расположена система из двух камер, там же двойная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Вообще не знаю за что похвалить данный дизайн, разве что вариант расцветки с полупрозрачным пластиком смотрится интересно и необычно. Во всем остальном этот девайс не выделяется даже приблизительно.

Бонусы

К счастью, интересных бонусов здесь предостаточно. Дисплей с диагональю 6 дюймов и разрешением 2880 на 1440 точек выглядит очень привлекательно и плотность пикселей у него приличная, заметить точки можно будет разве что под лупой. Соотношение сторон составляет 18:9, плюс матрица построена таким образом, чтобы отвечать стандартам цветопередачи DCI-P3. Плюс, заявлена поддержка HDR10, хотя это тоже не новость. В целом, дисплей шикарный, плюс система из двух камер должна снимать хорошо — там действительно интересные датчики и линзы используются. Да и возможность писать видео в 4К на 60 кадрах должна многих порадовать.

Итог

Теперь о стоимости — смартфон отдают за 799 евро или 800 долларов, в зависимости от региона. Для примера — можно за 750 долларов купить топовую модель OnePlus 6, например. Либо флагман Samsung, LG, даже iPhone можно взять за эти деньги, пусть и не «десятку». Хватит ли качества дисплея и камер нового смартфона от HTC, чтобы сделать прорыв на рынке? Конечно же нет — половина характеристик представлена в каждом втором флагмане, камеры и дисплеи тоже хорошие почти у всех, только конкуренты стоят дешевле. HTC вновь наступила на те же грабли.


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