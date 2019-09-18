Предварительный обзор Honor Play 3e. Стильно и недорого

2019-09-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Honor Play 3e; [58]
Сегодня пойдет речь о достаточно интересном и необычном смартфоне, который выглядит привлекательно, обладает приличным перечнем бонусов и стоит при этом каких-то очень смешных денег. Вероятно, у гаджета будет целая армия поклонников буквально на старте продаж, так что давайте обсудим его более детально и узнаем все особенности гаджета.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что смартфон является доступным решением и ожидать от него какой-то невероятный дизайн было бы крайне странно — производитель старался в первую очередь сэкономить деньги на производстве, а потом уже думал про внешний вид и прочие моменты. Именно по этой причине устройство получилось довольно компактным, в меру стильным и необычным. На фронтальной стороне можно заметить довольно неплохой экран с вырезом в верхней части и большим подбородком в нижней. Это выглядит не очень привлекательно, но стоит сказать, что в целом гаджет выглядит сносно. Все же это не флагман, чтобы делать ему минимальные рамки и все в таком духе. На тыльной стороне у нас есть разделение на две панели, одна из которых гладенькая, а вторая покрыта текстурой. Очень необычное решение, которое понравится молодому поколению. Там же расположен логотип компании, камера и все остальные элементы.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P22, который при своей очень низкой стоимости предоставляет восемь вычислительных ядер, довольно высокую тактовую частоту и приличную производительность. Конечно, это не флагманский смартфон и похвастаться невероятной производительностью он не сможет, но запустить любые современные игры — без труда. Это, пожалуй, основное преимущество данной модели процессора, ведь при низкой стоимости он предоставляет достаточно возможностей для работы и развлечений. За графику смартфона отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320, который мы уже много раз видели на тестах и в реальном использовании. Также смартфон реализован в двух вариантах комплектации — 2 и 32 ГБ, 3 и 64 ГБ. Это далеко не топовые показатели, но за свои деньги — отличный вариант. Своих денег точно стоит.

Особенности

Серьезным преимуществом смартфона является экран — диагональ 5,71 дюйма сейчас кажется не такой уж и большой, но на самом деле это довольно громадный экран, на котором можно комфортно смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться запуском игр, всевозможных приложений и так далее. Разрешение у экрана составляет 1520 на 720 точек, то есть HD+. Да, не самое высокое разрешение на рынке, но для повседневного использования его будет предостаточно. Тем более, что в бюджетном сегменте ничего более доступного вы все равно получить не сможете — производители не могут позволить себе дорогие FullHD+ экраны для бюджетных устройств. Благо, экран достаточно хороший, чтобы вы получали от него удовольствие и даже не думали переходить на более современные модели. Разница не такая большая, чтобы ее можно было заметить без лупы и наглядного сравнения.

Итог

За младшую версию смартфона просят всего 100 долларов, тогда как за старшую придется отдать уже 130 баксов. Стоит сказать, что младшая модель выглядит более интересной — она стоит очень дешево, позволяет вам за минимальную сумму получить крутой продукт и пользоваться им с удовольствием. Для тех пользователей, которые не теряют сознание при виде флагмана, новинка вполне подойдет — у нее есть абсолютно все, чтобы вы играли в игры, листали ленты социальных сетей и наслаждались этим процессом сполна. Вопрос только в цене для нашего рынка.

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