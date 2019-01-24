Предварительный обзор Honor View 20. Телефон нового поколения

Некоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в виде отверстия, никто не мог поверить, что что-то подобное можно реализовать. Однако, время шло и постепенно пользователи стали замечать все больше предпосылок, говорящих нам о том, что смартфонам с отверстием в дисплее быть и в самое ближайшее время они появятся. Собственно, так и произошло — компания Huawei официально представила новый смартфон Honor View 20, который является флагманом бренда и предоставляет пользователю самые передовые технологии на рынке. Этого предостаточно, чтобы вы влюбились в устройство с первого взгляда и получали от его использования тонну положительных эмоций. Давайте сегодня посмотрим на него более пристально, чтобы понять, почему вокруг смартфона всего за одну ночь собралось столько информации и шумихи. Итак, приступим.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона является его самой примечательной деталью — разработчики показали действительно необычное решение, которое сразу привлекает к себе внимание. На фронтальной стороне смартфона расположен дисплей, который занимает большую часть фронтальной панели. Добиться столь громадной площади удалось благодаря размещении фронтальной камеры непосредственно в смартфоне — для нее сделали специальный вырез в левом верхнем углу. Внизу, под дисплеем, имеется более толстая рамка, чтобы вам было удобнее держать смартфон одной рукой, хотя есть ощущение, что вскоре и от этого решения откажутся в пользу более компактных размеров. Конечно, смотрится продукт крайне необычно, ведь привыкнуть к такой вот камере будет непросто. С другой стороны, тенденции рынка говорят о том, что вскоре подобных смартфонов будет очень и очень много, а значит пора привыкать.

На тыльной стороне смартфона тоже все довольно интересно и необычно — здесь система из двух камер представлена в разделенном виде. То есть, одна камера представлена отдельно, а вторая установлена на отдельной площадке вместе со вспышкой. Система работает в тандеме с искусственным интеллектом, что позволяет вам улучшать фотографии и получать более привлекательную картинку. Так же на тыльной стороне имеется интересный рисунок, который переливается и выглядит крайне интересно. Ничего подобного на рынке нет, так что если вы любите привлекать к себе внимание, то обязательно посмотрите на эту модель.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Kirin 980, который компания Huawei сама разработала и произвела для своих же смартфонов. На текущий момент это один из самых продвинутых мобильных процессоров на рынке, в нем сделан упор на искусственный интеллект и дополнительные технологии вроде умной Wi-Fi антенны. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 или 8 гигабайт, а встроенная память представлена накопителями на 128 или 256 гигабайт соответственно. Все сделано для удобства пользователя при выборе комплектации.

Итог

Самое приятное, что цена для отечественного рынка уже названа — за базовую модель нужно отдать почти 38 тысяч рублей, а за максимальную комплектацию с 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами встроенной памяти нужно выделить 45 тысяч рублей. Стоит отметить, что это в два раза дешевле, чем топовые флагманы других производителей, хотя здесь установлен действительно крутой процессор, классная камера, шикарный дисплей и уникальный на текущий момент вырез в экране. Совершенно невероятный смартфон получился, особенно при такой стоимости.