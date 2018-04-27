Предварительный обзор Huawei Honor 10. Стоит своих денег

Я уже не раз говорил, что китайские компании знают, как привлекать внимание пользователей. Пока известные бренды то и дело выпускают очень дорогие гаджеты, на которые даже смотреть не хочется, Huawei анонсировала Honor 10. Это очень крутое решение, которое вроде как относится к среднему классу, но производитель поставил сюда столько железа крутого, что можно вполне сравнивать и с флагманскими девайсами других компаний. Мы сегодня решили рассказать вам о своих впечатлениях от смартфона, который явно будет фаворитом у потенциальных покупателей. Все же, что ни говори, а стоимость продукта очень важна и для некоторых пользователей это ключевой параметр. Сегодня мы расскажем все особенности новинки, чтобы вы понимали, что он стоит своих денег. И, конечно, вы можете написать свое мнение о потенциальных конкурентах данного девайса в комментариях — посмотрим, какие устройства вам интересны.

Характеристики

Как и обещали нам инсайдеры из Китая, внутри смартфона установлен процессор HiSilicon Kirin 970 от компании Huawei. Да, производитель смартфонов сам выпускает процессоры для своих же устройств, а с другими компаниями делиться не хочет. За основу производительности процессора взяты восемь ядер с максимальной тактовой частотой 2,4 гигагерца, этого с головой достаточно, чтобы вы играли в любимые игры и получали от этого максимум положительных эмоций. За графику отвечает контроллер Mali-G72 MP12, за подключение к сотовым сетям отвечает модем LTE Category 18. Скорость интернета будет просто шикарной, как мне кажется. Далее, смартфон может похвастаться 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 или 128 гигабайтами встроенной памяти для хранения личного контента. Отличный вариант для тех, кто хочет выбрать, сколько памяти ему необходимо.

Дизайн корпуса

К нашему большому удивлению, производитель решил дальше пойти в сторону нестандартного дизайна. Тыльную панель сложно описать словами, это нужно лишь видеть — яркие цвета, которые переливаются между собой и привлекают внимание всех окружающих. Думаю, что такие цвета идеально подходят для того, чтобы делать флагманы и радовать фанатов стильных девайсов. На передней панели, естественно, имеется вставка черного цвета, без нее сейчас никуда. На тыльной панели помимо двойной камеры и вспышки больше ничего нет. В принципе, гаджет выглядит достаточно привлекательно, даже если вы не любите яркие цвета.

Бонусы

Дисплеем сейчас уже мало кого удивишь — он стандартный. Здесь диагональ составляет 5,84 дюйма, разрешение достигает 2280 на 1080 точек, соотношение сторон составляет 19:9. Стоит отметить, что на самом деле это 5,7-дюймовый дисплей с FullHD+ разрешением и 18:9 сторонами, просто из-за ушек, образовавшихся вокруг вставки в верхней части, производителю пришлось переписать спецификации. Конечно же, есть крутая камера с AI обучением, которая снимает очень хорошо, есть современная версия операционной системы и все в таком духе.

Итог

Теперь о самом вкусном — стоимости. Цена за базовую версию, которая с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной, составляет 415 долларов. Это достаточно дешево и если вы хотите себе крутой смартфон со стильным корпусом и производительной начинкой, то вот вам идеальный вариант. Старшая версия стоит 480 долларов и уже не выглядит такой привлекательной, все же это заметно дороже. Мне кажется, что именно младшая версия будет фаворитом у потенциальных покупателей. И, конечно, этим смартфоном Huawei убила всех конкурентов на рынке, без сомнения.