Предварительный обзор Huawei Honor 7C. Шикарная новинка

Когда-то давно китайские компании удивляли нас высоким уровнем производительности своих смартфонов при достаточно низкой стоимости продукции. Потом это преимущество как-то пропало, компании вроде Huawei стали продавать свои устройства дороже, почти на уровне топовых брендов. Теперь пришло время вернуть все на свои места и компания Huawei выпустила смартфон Honor 7C, который при всех своих преимуществах может спокойно уделать большинство потенциальных конкурентов. У него есть все необходимые характеристики и фишки, чтобы пользоваться просом на рынке. Плюс, младшая модель стоит всего 140 долларов, то есть очень и очень доступных денег. Давайте же посмотрим на то, что устройство умеет и почему лично я считаю, что это будет убийца большинства китайских noname-продуктов. Все же, Huawei уже заслужила любовь пользователей и уважение со стороны конкурентов.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Не могу сказать, что это плохой процессор — достаточно новая модель, выдает неплохую производительность в играх или программах, не греется больше нужного, стоит недорого, что в нашей ситуации очень даже важно. Восемь вычислительных ядер с тактовой частотой 1,8 гигагерца позволяют играть в любые современные игры, а большего требовать от бюджетного смартфона я бы не стал. За графику смартфона отвечает контроллер Adreno 506, а поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта, в зависимости от версии, которую вы выберете. Соответственно к объему ОЗУ вам дают 32 или 64 гигабайта встроенной памяти для хранения личного контента. Не могу сказать, что это прямо много, но для всего вашего добра точно хватит, особенно если брать старшую модель.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство не удивило, но выглядит стильно. На передней панели, практически на всю площадь, располагается у нас экран с минимальными рамками справа и слева. Снизу, по какой-то странной причине, решили влепить название линейки Honor, хотя все уже отказались от таких вот надписей золотистым цветом. Тыльная сторона тоже оказалась странной — система из двух камер и вспышки выглядит как какая-то подзорная труба, а не камера. Там же логотип компании, сканер отпечатков пальцев. Вообщем, ничего особо важного я не заметил, хотя выглядит солидно, тут не поспоришь.

Бонусы

Главной особенностью смартфона могу смело назвать его дисплей — при диагонали в 5,99 дюймов вы получаете просто шикарные возможности для игр, просмотра фильмов или сериалов. Да, разрешение 1440 на 720 точек не совсем то, что хотелось бы видеть, но это же современный продукт начального уровня, сюда не могли поставить FullHD+. Конечно же, соотношение сторон составляет 18:9, картинка сочная и яркая, это крутая деталь новинки. Работать это все будет на операционной системе Android 8.0 с фирменной оболочкой EMUI 8.0 сверху.

Итог

Стоимость смартфона в минимальной комплектации составляет 140 долларов, это не так много, чтобы придираться к мелочам и деталям. Да, мне немного не понравился дизайн и то, что сюда поставили HD+ дисплей. С другой стороны, за 140 долларов вы ничего более интересного не купите, особенно если смотреть в сторону именитых брендов, которые хотят казаться топовыми. Обязательно советую присмотреться к данной модели, ведь производитель ранее и в России цены низкие устанавливал, что для большинства конкурентов большая редкость. Думаю, что и в этот раз Huawei нас порадует в полной мере.