Предварительный обзор Huawei Honor 8C. Уже в России

В последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно повышают цену своих устройств. Если еще года три назад вы спокойно могли купить крутой флагман за 400-500 долларов, то сейчас это уже цена среднего класса. Хотя технологии, вроде как, развиваются и смартфоны должны становится более доступными. Однако, на рынке есть и доступные решения, которые способны удовлетворить потребности большинства пользователей с более скромным бюджетом. Далеко не каждому хочется отдавать личные средства, да еще и в таком количестве, за смартфон, который через го уже будет заменен чем-то новым. Да и зачем, если можно купить нормальный продукт за вполне приличные деньги, пользоваться им и не переживать об ударе по семейному бюджету. Ярким примером такого устройства является смартфон Huawei Honor 8C. Он отлично выглядит и стоит всего 12990 рублей.

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор Snapdragon 632 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах Kryo 250 с тактовой частотой до 1,8 гигагерца. Немного странно, что компания решила использовать именно этот процессор, а не продукт своего собственного производства. У Huawei ведь есть своя линейка процессоров, которые явно будут дешевле аналогов от Qualcomm. За графику смартфона отвечает ускоритель Adreno 506, он неплохо показал себя в синтетических тестах и в целом является отличным продуктом для игр и просмотра фильмов. Поддерживать производительность данного смартфона будет оперативная память на 3 гигабайта. Не так уж много по современным меркам, но никаких проблем с запуском развлекательного контента вы не заметите точно. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего удивительного обнаружить не удалось — на тыльной панели смартфона расположено две камеры, каждая из которых установлена отдельно. Мы привыкли к тому, что основные камеры располагают на одной платформе. Снизу, под ними, установлена вспышка. По центру тыльной стороны расположен сканер отпечатков пальцев, больше никаких элементов на этой стороне устройства нет. Спереди, впрочем, тоже ничего особенно интересного нет. Современные смартфоны создают с прицелом на максимальную диагональ дисплея, места под дизайнерские решения просто не остается.

Особенности

Диагональ дисплея данного смартфона составляет 6,26 дюймов при разрешении 1520 на 720 точек. Соотношение сторон составляет 19:9, то есть смотреть фильмы или играть в игры вы будете с комфортом. Вообще новое соотношение сторон больше подходит для поглощения контента, чем прежнее 16:9. Не обошлось, конечно же, без выреза на фронтальной панели — туда поставили камеру на 8 мегапикселей, которая вроде как неплохо снимает фотографии. Да и к вырезам сейчас уже все привыкли, зачем что-то менять в дизайне. Отдельно стоит похвалить батарею на 4200 мАч, которая позволит вам пользоваться смартфоном предельно долго.

Итог

Стоимость смартфона составляет 12990 рублей. Это вполне доступная сумма для того, кто хочет получить современные технологии от смартфона на современном рынке. Большая часть конкурентов с аналогичными характеристиками оцениваются заметно дороже, а здесь вы получаете официальную гарантию прямо у себя в стране, плюс можете спокойно покупать устройство за рубли, а не конвертировать валюту в доллары и переплачивать в итоге. Очень крутая новинка, которая точно многим понравится. Особенно если вы любите селфи.