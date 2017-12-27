Предварительный обзор Huawei Honor 9 Lite. Стильно, очень стильно

В последнее время инсайдеры, которые сливают информацию о мобильных телефонах, уже перестали быть плохими парнями - теперь это неплохой пиар смартфона, который еще даже не вышел. Вот в сети появилась информация о мобильном телефоне Huawei Honor 9 Lite, который компания вроде как собирается выпустить в самое ближайшее время. Говорить с уверенностью о том, сколько будет стоить смартфон и в какие сроки его выпустят в продажу мы не можем, но вот в характеристиках и дизайне можно быть уверенными - некоторые интернет-магазины даже выставили на своих страницах смартфон с характеристиками, только вот цены нет. Так что сегодня мы решили посмотреть на смартфон, оценить его возможности и рассказать вам о том, что гаджет умеет, почему он хорош и почему так активно все о нем говорят в интернете. Все же, китайские смартфоны стали достаточно популярными в последнее время и такой ажиотаж не просто так образовался.

Начинка

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Hisilicon Kirin 659, который компания Huawei сама спроектировала и выпустила. Работает процессор на четырех ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 гигагерца. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли играть в игры, смотреть фильмы, пользоваться тяжелыми программами для работы с фото или видео контентом. То есть, мощности процессора с запасом хватает на то, чтобы удовлетворить все потребности пользователя. За графику смартфона будет отвечать графический контроллер ARM Mali-T830 MP2, который ранее мы на смартфонах не видели, но его характеристики вполне достойны, дабы вы могли играть во все игры на максимальных настройках графики. Далее, у смартфона есть две модификации - на 3 гигабайта ОЗУ с 32 гигабайтами встроенной памяти и на 4 гигабайта ОЗУ с 64 гигабайтами встроенной. Отличная начинка для современного смартфона.

Дизайн корпуса

В плане дизайна смартфон просто не может не понравиться - у него достаточно привлекательная передняя панель, очень крутая тыльная сторона, несколько вариантов цветового оформления. На передней панели избавились почти от всех рамок, это новый тренд, так что удивляться не стоит, а тыльная сторона немного выгнута, напоминает S6 от компании Samsung. Очень порадовали варианты цветового оформления - выглядит смартфон очень стильно, очень круто и современно, такой прямо хочется взять в руки и пользоваться. Хотя, конечно, без чехла такая красота быстро поцарапается.

Бонусы

Диагональ дисплея составляет 5,7 дюймов при разрешении 2160 на 1080 точек, соотношение сторон составляет 18:9. То есть, это самый современный вариант смартфона, который только может быть на рынке - дисплей просто шикарен, на нем приятно играть в игры, общаться в социальных сетях, получать удовольствие от просмотра фильмов и так далее. Порадовала и система из двух камер - 13 и 20 мегапикселей позволяют делать неплохие фотографии при дневном освещении, фронтальная же камера остается на уровне средней, звезд с неба не хватает совершенно.

Итог

Пока что говорить об официальной стоимости проблематично, но инсайдеры говорят, что стоимость смартфона составит от 200 долларов. Это не значит, что он обойдется вам в 200 баксов, при такой начинки и дисплее это просто нереально, но долларов за 300-350 его могут продавать и это будет вполне приличная стоимость. Помимо этого, производитель обещает выпустить сразу обе версии смартфона, иногда выпускают только старшую версию, а потом остальные. Шикарный смартфон за свои деньги, осталось только релиза дождаться и можно брать.