Предварительный обзор Huawei Honor Magicbook. Конкурент MacBook

2018-08-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Honor Magicbook; [133]
Некоторое время назад компания Huawei показала новый ноутбук Honor MagicBook, который очень понравился потенциальным покупателям. Однако, прошло совсем немного времени и производитель решил обновить свое устройство до варианта с сенсорным экраном. Получилось довольно интересно, хотя разработчик сам никак не изменил название девайса, так что оригинальная и новая модель называются абсолютно одинаково. Сегодня мы решили посмотреть на то, что умеет данный ноутбук, какие у него преимущества и почему многие пользователи хотят себе именно этот девайс, а не яблочный ноутбук MacBook или что-то в таком духе. Хотя, конечно, будет много несогласных, которые скажут, что яблочные ноутбуки лучше всех на свете. На самом деле это совсем не так, да и приличная конкуренция всегда вынуждает разработчиков двигаться активнее в сторону новых технологий и возможностей. Итак, давайте смотреть.

Характеристики

Пользователю предоставляют возможность выбрать между процессорами компании Intel под названием Core i5-8250U и Core i7-8550U. Первый вариант идеален для более казуальной работы, он менее мощный и потребляет немного меньше энергии батареи, второй процессор более производительный и позволяет вам активнее работать с фото или картинками, даже видео монтировать можно. Далее, вам предлагают два варианта оперативной памяти на выбор — 4 или 8 гигабайт. Опять же, здесь пользователь сам выбирает какой объему ему более необходим, после чего можно комплектовать продукт. Для работы с документами и браузером нужно 4 гигабайта, но если вы хотите пользоваться продуктом с запасом по производительности, то обязательно берите больше ОЗУ, тогда не будет ощущаться дискомфорт при работе с большим объемом информации. В принципе, характеристики весьма неплохие для данного сегмента.

Дизайн корпуса

Дизайнеры китайской компании явно вдохновлялись яблочным ноутбуком — здесь большая часть элементов просто скопирована. Клавиатура островного типа немного утоплена в корпус, клавиши черного цвета с белой гравировкой. Сенсорная панель довольно большая, под ней имеется небольшой выступ для открытия крышки ноутбука. Рамка вокруг дисплея черного цвета, под дисплеем имеется логотип MagicBook. Прямо как сами знаете у кого. Устройство напоминает MacBook Air, только более толстый и с динамиками как у Pro-версии. Такой дизайн многим придется по душе.

Бонусы

Главной фишкой новой версии является сенсорный дисплей, который открывает вам больше возможностей для работы с разнообразными приложениями. Например, намного удобнее рисовать или делать заметки, можно с комфортом двигать элементы на рабочем столе или играть в игры. Сфер применения сенсорного дисплея предостаточно, однако многие считают, что сенсорный дисплей на ноутбуке это очень неудобно. Здесь же нет откидного дисплея, то есть вам нужно постоянно держать руку вытянутой и нажимать на экран, это очень трудно и неудобно. Странное решение.

Итог

За свои деньги это просто шикарный девайс для всех, кто хочет работать с комфортом. Продукт достаточно тонкий и легкий, его будет удобно носить с собой на работу или брать в путешествие, у вас всегда будет возможность запустить проложения для работы с фото или видео. Конечно, вариант с сенсорным дисплеем довольно спорный и далеко не каждому он может подойти. Но, вы же всегда можете взять оригинальную модель и работать с обычным дисплеем, если в нем нет особой необходимости. Осталось только дождаться стоимости для отечественного рынка, а там уже можно будет говорить про конкуренцию.


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