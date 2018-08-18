Предварительный обзор Huawei Honor Note 10. Вот теперь поиграем

В сети длительное время обсуждали релиз Huawei Honor Note 10 и говорили о возможных характеристиках продукта. Оказалось, что у разработчика были свои планы относительно этого продукта, которые во многом удивили даже скептиков. На данный момент можно смело говорить, что смартфон является самым продвинутым решением из всего, что мы видели на рынке. Это настоящий игровой монстр, хотя сам производитель так свой девайс не позиционирует. Собственно, мы решили посмотреть на новинку и решить, какие слабые или сильные стороны у Huawei Honor Note 10 имеются, почему сообщество так радо выходу нового продукта, и почему вскоре конкуренты начнут повально копировать данный гаджет. Для многих станет удивлением, но китайская компания явно уделала потенциальных конкурентов по массе параметров, начиная от диагонали дисплея и заканчивая производительностью в играх.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Kirin 970, который компания Huawei сама же и разработала. Это весьма крутой продукт, который работает на десяти вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,4 гигагерц. В режиме штатной нагрузки частота падает до 1,8 гигагерца, чтобы экономить заряд батареи. За графику смартфона отвечает графический контроллер Mali-G72 MP12, который может и не удивит вас новыми возможностями, но в синтетике и реальных сценариях использования у него все отлично. Поддерживать производительность гаджета будет оперативная память на 6 или 8 гигабайт. Для базовой версии есть два варианта памяти — 64 и 128, тогда как старшая версия порадует вас лишь 128 гигабайтами. Весьма неплохой запас характеристик для современного смартфона, который готов покорять потенциальны конкурентов своими возможностями.

Дизайн корпуса

Производитель решил пойти своим путем и не вставлять челку в верхней части экрана. Это довольно интересное решение, ведь сейчас буквально каждый второй смартфон может «порадовать» не очень приятным декоративным решением. Цветовых вариантов будет несколько, сейчас показали черный и синий. На фронтальной панели у нас имеется дисплей, камера с динамиком, логотип Honor. Можно было бы без логотипа обойтись, конечно. На тыльной стороне расположена система из двух камер, сканер отпечатков пальцев и вспышка. Весьма неплохо выглядит очередная новинка от китайского производителя.

Характеристики

Теперь про дисплей — он шикарен, но только из-за диагонали. Сюда поставили здоровенный дисплей на 6,95 дюйма с разрешением 2280 на 1080 точек. Это огромная диагональ для смартфона, который теперь будет служить вам скорее маленьким планшетом. Для игр и просмотра фильмов это лишь комфортнее, хотя положить смартфон в карман теперь будет проблематично. Да и развитие рынка говорит нам о том, что вскоре каждый второй смартфон будет продаваться с таким вот экраном. Это и хорошо, и плохо. В плане камер ничего сказать не могу, а вот система охлаждения процессора на основе трубок выглядит интересно.

Итог

Теперь про стоимость — за 410 долларов вы получаете довольно крутой базовый вариант на 64 гигабайта встроенной и 6 гигабайт оперативной памяти. Это наиболее оптимальный вариант для тех, кто хочет получить от смартфона максимум за свои деньги. Топовая модель на 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт памяти стоит уже 530 долларов и выглядит не так привлекательно. Все же, здесь цена уже более увесистая и пользователь может задуматься. Да и смысл переплачивать за лишние гигабайты ОЗУ, если вы не будете пользоваться этой мощностью? А вы просто не сможете.