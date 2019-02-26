Предварительный обзор Huawei Mate X. Гибкий смартфон

2019-02-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Mate X; [168]
Буквально неделю назад компания Samsung официально анонсировала свой новый гибкий смартфон Fold, который всех сильно удивил. Правда, у него есть несколько технических проблем, вызванных инженерными решениями производителя. К примеру, сложить смартфон пополам у вас не получится — конструкция сделана таким образом, чтобы гаджет складывался с просветом. Это смотрится не очень привлекательно, но все мы понимаем, ради чего это было сделано. У компании Huawei свое мнение относительно смартфона с гибким дисплеем — производитель представил Huawei Mate X, который лишен недостатков конкурента и обладает целым рядом преимуществ, позволяющих совершенно иначе взглянуть на рынок смартфонов. Если технологии будут развивать такими темпами, то уже черед пять лет мы всем будем ходить с подобными телефонами. А теперь давайте посмотрим, чем же Huawei Mate X нас будет удивлять.

Дисплей

Если у корейского складного смартфона от Samsung было два дисплея (внешний и внутренний), то у Huawei Mate X экран один. В разложенном виде диагональ дисплея составляет 8 дюймов при разрешении 2480 на 2200 точек. Это довольно большая диагональ с высоким качеством изображения, которая позволит с большим комфортом играть в игры или смотреть фильмы, например. Кроме того, это больше, чем у корейского конкурента, что тоже играет важную роль, ведь сейчас пользователи вынуждены будут выбирать между этими новинками. Смартфон можно складывать, получая на фронтальной стороне основной дисплей с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 1148 на 2480 точек. Его вы будете использовать для звонков, набора сообщений и прочих повседневных задач. Тыльная часть дисплея получила диагональ 6,4 дюйма и его вы будете использовать для селфи на основную камеру. Ведь фронтальной здесь просто нет.

Дизайн корпуса

Очень порадовало, что инженеры компании Huawei вместе с дизайнерами отказались от челки на фронтальной панели. Хотя, она здесь уже не фронтальная, но суть вы поняли — выреза в дисплее нет, он полноценный. Чтобы не ломать голову и не придумывать, куда же деть фронтальную камеру, производитель просто поставил систему из трех камер на тыльную сторону и при необходимости вы просто поворачиваете смартфон к себе тыльной стороной и получаете крутую фронтальную камеру. Шикарное решение, которое позволяет не ломать целостность дисплея вырезами и вставками.

Характеристики

Не думаю, что кого-то сильно волную характеристики данного смартфона, ведь в нем главное далеко не железо, но давайте и этот момент обсудим. Внутри смартфона установлен производительный процессор Huawei Kirin 980, который китайская компания самостоятельно разработала. Кроме того, в составе системы-на-чипе уставлен еще и модем Balong 5000 5G, позволяющий передавать данные по сотовой связи на громадной скорости. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 512 гигабайт. То есть, в плане начинки все просто отлично.

Итог

Конечно, за подобные смартфоны просят довольно приличные деньги. Оно и понятно — дисплей подобного рода очень дорого разрабатывать, на него потратили миллиарды долларов и теперь хотят хоть немного отбить затраты. За данную модель телефона просят 2300 евро, это примерно 2500 долларов, и это в два раза дороже топового iPhone, который совсем недавно называли ультра-дорогим. С другой стороны, это очень нишевый продукт, который явно создают не для широкой аудитории пользователей. Ждем полноценного релиза и первых тестов.


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