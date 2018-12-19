Предварительный обзор Huawei MateBook 13. Тонкий и стильный

2018-12-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei MateBook 13; [128]
Многие уверены, что на рынке ноутбуков есть только один сильный игрок — MacBook и всего его модели. Это верное мнение, если не учитывать еще десяток производителей, которые выпускают даже более крутые решения за более адекватные деньги. Например, вот китайская компания анонсировала ноутбук Huawei MateBook 13. Он выглядит крайне привлекательно, у него неплохая аппаратная начинка и отличный набор дополнительных бонусов, которые вам точно понравятся. Сегодня мы детальнее ознакомимся с этим продуктом и решим, стоит ли отдавать свои деньги именно за этот гаджет, а не за тот же MacBook. Маленький спойлер — китайцам действительно удалось сделать крутой продукт, который не только выглядит богато, но и предоставляет достаточно возможностей для работы и развлечений. Это большая редкость в наше время, особенно если не отдавать за ноутбук 4-5 тысяч долларов.

Характеристики

Производитель предлагает вам выбрать вариант с процессором Core i5-8265U или Core i7-8565U. Оба процессора построены на четырех вычислительных ядрах, но у i5, естественно, тактовая частота меньше и в целом производительность ниже. Но, не стоит думать, что базовая модель является чем-то бюджетным и слабым, это не печатная машинка для набора текста, а вполне достойный продукт для работы. Оперативной памяти у ноутбука 8 гигабайт, поставить больше, видимо, нет возможности. За графическую составляющую отвечает дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 с 2 гигабайтами встроенной памяти. Конечно, это далеко не игровой ноутбук и ожидать от него чего-то подобного было бы крайне глупо. Нет, это исключительно рабочее решение и дискретная графика позволит вам комфортнее работать с видео или фото. В плане железа вопросов к ноутбуку нет, отличный гаджет для того, чтобы с ним путешествовать и выполнять определенного рода задачи.

Дизайн корпуса

Ноутбук получился максимально легким и компактным — его вес составляет всего 1,28 килограмма при толщине корпуса в 14,9 миллиметра. Такое устройство можно легко бросить себе в сумку или рюкзак и поехать на работу или на конференцию, с ним комфортно путешествовать по разным странам. Рамки вокруг дисплея решили сделать минимальными, чтобы гаджет был боне компактным и занимал меньше места. Очень порадовала клавиатура и сенсорная панель — они выглядят не только современно, но и крайне практично. Печатать много текста на такой клавиатуре точно комфортно.

Особенности

Большим преимуществом продукта является его дисплей — 13 дюймов при расширении 2160 на 1440 точек. Это честное 2К разрешение, которое на столь компактной диагонали позволяет получать довольно плотную картинку. Удобно читать, работать с текстом, редактировать таблицы и так далее. Помимо этого, у ноутбука есть отличная защита, построенная на сканере отпечатков пальцев — вы можете запретить доступ к своему ноутбуку и никто, кроме вас, его не включит. Удобно, если у вас есть важные данные, которые не хотелось бы кому-то случайно показать.

Итог

Теперь о самом приятном, во что даже сложно поверить. За базовую версию ноутбука просят всего 725 долларов. Это крайне мизерные деньги, учитывая потенциальных конкурентов на рынке. За самую продвинутую модель просят 900 долларов, а это на пару сотен долларов дешевле, чем самый дешевый MacBook. Так что да, китайцам удалось реализовать довольно интересный продукт, который может удивить вас как характеристиками, так и стоимостью. Если давно искали что-то подобное, но боялись бренда Apple и их ценников, то самое время обратить свое внимание на данную новинку.

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