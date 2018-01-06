Предварительный обзор Huawei MateBook D. Обновленный ноутбук

2018-01-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei MateBook D; [121]
Стоит отметить, что большинство современных пользователей при выборе ноутбука смотрят либо в сторону MacBook, либо в сторону чего-то более доступного. Но, в большинстве ситуаций покупатель хочет себе именно яблочный ноутбук, полагая, что все остальные варианты на рынке выглядят слишком скучно и неинтересно. Если вы тоже так думаете, то вот вам Huawei MateBook D - отличный девайс с интересным дизайном и набором мощного железа, которое может спокойно уделать любого конкурента на рынке. Да, компания Huawei уже показала насколько она хороша в создании мобильных телефонов, теперь пришло время показать свои силы в работе с ноутбуками. Все же, пользователи любят конкуренцию и разнообразие, а здесь вам шикарный вариант ноутбука за неплохие деньги, который не стыдно принести на работу или конференцию. Давайте же посмотрим что нам предоставляют китайцы за эти деньги и почему продукт так заинтересовал общественность.

Характеристики

Производитель предоставляет вам возможность выбрать между моделями процессоров Intel Core восьмого поколения Core i5-8250U и Core i7-8550U. Оба процессора работают на четырех вычислительных ядрах, разница лишь в тактовой частоте, потоках и кэше, но если вы планируете просто с текстом работать, то вполне хватит i5, если же хотите работать с видео и фото - берите старшую модель и не прогадаете. Старшая модель в режиме труба разгоняется до 4,0 гигагерца, это совсем не детские частоты. Оперативной памяти сюда поставили 8 гигабайт, вполне адекватно для современного ноутбука, хотя немного странно, что производитель не дает возможности выбирать между объемами ОЗУ, такая возможность была бы кстати. Встроенной же памяти для хранения личного контента сюда поставили 256 гигабайт на SSD накопителе или есть вариант с 128 гигабайтами SSD и 1 терабайтом на HDD.

Дизайн корпуса

Ноутбук сильно порадовал своим внешним видом - он выглядит очень даже привлекательно и есть ощущение, что разработчики постарались выделить его на фоне конкурентов. Например, на верхней крышке ноутбука есть логотип компании, выглядит достаточно привлекательно. Внутри расположена клавиатура, она немного утоплена вовнутрь, клавиши расположены очень даже удобно - печатать вслепую будет одно удовольствие. Рамки справа и слева от дисплея минимальные, из-за этого корпус кажется более компактным и переносить такой ноутбук будет достаточно удобно и легко.

Бонусы

Начнем с того, что на борту ноутбука установлена графика NVIDIA GeForce MX150, которая позволит вам получить большее производительности в играх, программах и прочих задачах. Это более мощное решение, чем встроенная графика, так что если есть необходимость именно в таком решении, то вы знаете что делать. Дисплей оказался вполне стандартным - диагональ 15,6 дюймов, разрешение составляет 1920 на 1080 точек, матрица построена по технологии IPS с отличной яркостью, углами обзора и цветопередачей. В плане автономности работы ничего нового - ноутбук позволяет работать в течении 10 часов от одного заряда, не более того.

Итог

Стоимость ноутбука составляет 790 долларов. Это весьма привлекательной ценник, особенно если посмотреть на возможности девайса. Для сравнения - любой ультрабук компании Apple при железе намного более простого уровня будет стоить от 1200 долларов. Здесь же, за 790 баксов, вам дают дискретную графику, отличный дизайн корпуса, производительную начинку, хороший дисплей и массу прочих мелких преимуществ. Обязательно стоит посмотреть на ноутбук в сером цвете - мне он кажется очень крутым.


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