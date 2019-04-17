Предварительный обзор Huawei MateBook X Pro. Шикарный ноутбук

Характеристики

Современные пользователи почему-то считают, что из достойных ноутбуков для работы есть только MacBook. Однако, китайская компания Huawei решила раз и навсегда разрушить этот миф — новинка компании под названием Huawei MateBook X Pro выглядит очень круто, может похвастаться приличной производительностью и привлекательным дизайном корпуса. Большего пользователю и не нужно, тем более за вполне адекватную сумму денег. Итак, давайте же посмотрим, что там презентовали китайцы.

Особенности

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Huawei планирует выпустить свой новый ноутбук на процессоре Intel поколения Whiskey Lake. Конечно, рано или поздно производители должны были перейти на эту платформу, но переход происходит достаточно медленно. Теперь же можно смело говорить о том, что китайская компания справилась с поставленной задачей и показала достаточно производительный ноутбук на процессоре Core i7-8565U. Он построен на четырех вычислительных ядрах с возможностью разгона — в штатном режиме процессор работает на тактовой частоте 1,8 гигагерца, а в режиме разгона его частота достигает 4,6 гигагерца. То есть, в плане производительности все достаточно неплохо и никаких ограничений вы не заметите. За графику ноутбука отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250, которая выполнена в компактном дизайне и может похвастаться 2 гигабайтами памяти.

Дизайн корпуса

Главной фишкой ноутбука можно смело назвать дисплей. Производитель правильно решил, что нужно привлекать внимание пользователей шикарными цифрами и выпустил новинку с диагональю дисплея 13,9 дюймов и разрешением 3К. Точнее, ранее такого разрешения на рынке не было, но ноутбук с разрешением 3000 на 2000 точек вполне заслуживает отдельной спецификации. Картинка действительно очень плотная и четкая, можно работать с мелкими деталями или читать книги, например. На рынке есть ноутбуки с достаточно четкой картинкой, но данная модель уделала всех. Дисплей занимает 91% пространства на панели, рамки сведены к минимуму. Кроме того, у экрана достаточно высокая яркость (450 кд/м2) и контрастность на уровне 1500:1. Видно, что в Huawei знают цену хорошему дисплею и не стесняются вкладывать в это ресурсы.

Итог

В плане внешнего вида ноутбук Huawei MateBook X Pro тоже есть за что похвалить. Начнем с того, что сенсорная панель настолько большая, что даже яблочные ноутбуки позавидуют. Это позволяет вам использовать ноутбук без мышки и получать максимальную мобильность в работе. Клавиатура черного цвета с белой гравировкой символов, раскладка правильная и без бухгалтерского блока. Справа и слева от клавиатуры расположены динамики, чтобы вы могли смотреть фильмы или слушать музыку без наушников в хорошем качестве. Цветовая палитра устройства, кстати, тоже порадовала — можно выбрать тот вариант, который вам больше всего подходит. Да и вес в 1,33 кг делает свое дело — ноутбук удобно носить с собой.

На текущий момент нет цена на максимальную комплектацию ноутбука, но производитель заявил, что начинаться цена будет с 1200 долларов. Это немного дешевле нового MacBook Air, но не будем забывать, что характеристики у ноутбука Huawei заметно лучше. Да и дисплей может похвастаться невероятной четкостью изображения. Это значит, что если вы хотели стильный и тонкий ноутбук на Windows, то самое время присмотреться к этой новинке — за свои деньги это действительно лучшее решение на рынке. Жаль, цену для России пока что никто не называет.