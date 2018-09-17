Предварительный обзор Huawei MateBook X Pro. Слишком круто

Многие уверены в том, что на рынке ноутбуков помимо Apple MacBook больше ничего достойного нет и не будет. Отчасти это правильное мнение, так как на современном рынке ноутбуков действительно сильных конкурентов очень мало. Дело в том, что MacBook лишь кажется дорогим гаджетом, но если посмотреть на конкурентов, то получается, что это еще доступная модель. Например, китайская компания Huawei официально анонсировала новый гаджет под названием MateBook X Pro, который стоит 99 тысяч рублей. Довольно дорогостоящее удовольствие, которое стоит на уровне яблочной техники. Мы решили разобраться в особенностях гаджета, чтобы понять, в чем заключаются его преимущества и недостатки. Все же, Huawei на рынке смартфонов очень хорошо себя зарекомендовала и проломает двигаться в правильном направлении, теперь вот решили и рынок ноутбуков завоевать. Надеемся, у них получится.

Характеристики

За основу производительности устройства взят процессор Intel Core i5-8250, который выдает довольно высокую производительность и отлично подходит для работы с картинками или видео, для обработки звука и прочего контента. Дальше еще интереснее — производитель предоставляет вам встроенную графику под названием Intel UHD Graphics 620, которая неплохо справляется с будничными задачами, и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX150 на 2 гигабайта встроенной памяти. Если у большинства устройств на рынке только встроенная графика, то здесь производительность будет явно выше. Это позволит с большим комфортом работать при монтаже видео, например. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 8 гигабайт, а встроенная представлена накопителем формата PCIe NVMe на 256 гигабайт. Отличная начинка для работы и развлечений.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у продукта все очень даже хорошо — большая клавиатура с неплохой расстановкой клавиш, классическая раскладка и большая сенсорная панель. На таком ноутбуке будет явно очень удобно работать с текстом. Остальные элементы внешнего вида тоже оказались весьма привлекательными — тонкие грани, плавные переходы, нет ничего лишнего. Видно, что дизайнеры старались реализовать максимально стильный продукт, но при этом не забывали о практичности. Это радует — никаких лишних элементов дизайна, нет противных логотипов по всем панелям. Такой дизайн многим понравится.

Особенности

Дисплей этой модели просто не укладывается в голове. Диагональ составляет 13,9 дюймов при разрешении 3000 на 2000 точек. Вы только представьте себе эту плотность пикселей! Картинка просто шикарная — можно с комфортом читать книги, общаться в социальных сетях и получать массу удовольствия от происходящего. Помимо этого, рамка вокруг дисплея минимальная — такого даже ASUS не смогла реализовать. Рамка тоньше, чем у некоторых смартфоном. Это позволило сделать ноутбук более компактным и легким при транспортировке, для многих пользователей это громадный плюс.

Итог

Устройство отличное — если вы хотите работать с текстом, вы журналист или бизнесмен, то этот гаджет точно для вас. У него отличный дисплей, который дает шикарную детализацию и максимальный комфорт при работе, у него отличная клавиатура на все случаи жизни, плюс легкий и компактный корпус. С таким ноутбуком и начинкой можно работать как с текстом, так и с видео контентом, ведь дискретная видеокарта позволяет творить чудеса. Стоимость, правда, тоже приличная — 99 тысяч рублей далеко не все могут себе позволить. Но, конкуренция отличная для устройств Apple.