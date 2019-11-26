Предварительный обзор Huawei MatePad Pro. Самый мощный планшет

2019-11-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei MatePad Pro; [96]
Официально представлен новый планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, который выглядит достаточно стильно, оборудован самым производительным железом на мобильном рынке и так далее. Давайте посмотрим на него и решим, стоит ли новое устройство потраченных денег и времени или нет. Ведь кому-то такой планшет явно будет интересен в плане покупки.

Дизайн корпуса

Планшет выглядит точно так же, как и предполагали инсайдеры некоторое время назад. Более того, некоторое время назад на просторах интернета даже появились фотографии лицевой панели этого устройства, которые в итоге оказались настоящими. На передней стороне планшета расположен достаточно большой дисплей, у которого рамки действительно минимальные. Они настолько мизерные, что дисплей занимает больше 90% лицевой панели, что является абсолютным рекордом по меркам современного рынка. Нет ни одного планшета, который мог бы похвастаться подобным достижением. В левом верхнем углу планшета расположена небольшая фронтальная камера, она находится прямо внутри экрана в небольшом вырезе. Крайне интересное решение, которое в экране планшета кажется очень даже уместным. На тыльной стороне находится основная камера и логотип компании. Тоже смотрится очень приятно.

Характеристики

За основу производительности данного планшетного компьютера отвечает процессор Kirin 990, который на текущий момент является флагманским вариантом данного производителя. Процессор работает на восьми вычислительных ядрах Cortex-A76 с довольно высокой тактовой частотой и возможностью запускать абсолютно все современные игры, программы и развлекательный контент. За графику планшета отвечает графический ускоритель Mali-G76, который работает в паре со специальным чипом нейронных сетей NPU. Оперативная память, которая будет поддерживать производительность процессора, представлена двумя накопителями — на 6 и 8 гигабайт. Пользователь сам волен выбрать ту модель, которая ему больше подходит по производительности или по бюджету. Хотя, все же лучше брать вариант на 8 гигабайт, чтобы потом не мучаться с приложениями в фоне.

Особенности

Серьезным преимуществом планшетного компьютера можно назвать дисплей, который при диагонали в 10,8 дюйма предоставляет разрешение 2560 на 1600 точек. Это 2К-разрешение, которое на такой небольшой диагонали даёт очень высокую плотность пикселей, что весьма приятно во время игр, чтения или просмотра фильмов. Также стоит отметить современное решение со фронтальной камерой, которая размещена в специальном отверстии. Смотрится крайне стильно и привлекательно, плюс довольно необычно — другие производители планшетных компьютеров пока что работают в направлении старого дизайна, тогда как тут мы видим нечто уникальное. Да и стоит добавить, что планшет достаточно тонкий, легкий и удобный, плюс к нему вы можете подключить специальную клавиатуру аппаратную и удобно работать с текстом или даже видео монтировать. Очень неплохой бонус.

Итог

Планшет получил операционную систему Android 10 с надстройкой EMUI 10, плюс внутри установлено 512 гигабайт памяти на твердотельном накопителе. Благодаря этому стоимость в 470 долларов за версию с Wi-Fi кажется вполне уместной, особенно если вы давно хотели крутой планшет на Android. Версия с модулем сотовой связи стоит 540 долларов и выглядит менее интересной, ведь интернет можно раздать даже со смартфона, зачем переплачивать за эту функцию — не совсем понятно. А сам планшет очень даже привлекательный, без всякого сомнения.

Комментарии и отзывы Huawei MatePad Pro
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