Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отверстие в экране

Некоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона. Тогда еще компания Samsung показала свою презентацию и рассказала о том, что такое в принципе возможно. Прошло буквально три месяца и уже сейчас компания Huawei официально представила свой смартфон, у которого имеется отверстие в дисплее. И этот смартфон совсем скоро можно будет купить, буквально через две недели после официального анонса. Это значит, что технология уже готова и ее уже используют, это не какой-то там прототип, который когда-то в будущем будут эксплуатировать. Новинка от китайского бренда получила название Huawei Nova 4 и сегодня мы поговорим о продукте более подробно. Это крайне интересный аппарат даже если не учитывать того, что у него имеется отверстие в дисплее для фронтальной камеры. Да и это решение, как и все остальные инновации прошлых лет, далеко не всем по душе.

Дизайн корпуса

Начнем с фронтальной панели, ведь это важнее всего остального. На лицевой стороне устройства имеется дисплей, который, к сожалению, не занимает всю площадь панели. Более того, он даже не ставит рекорды по занятой площади, так как рамки вокруг экрана довольно толстые. Их не так легко заметить на рендерах, когда смартфон еще и под углом показан, но они действительно толстые и их сразу замечаешь. Кроме того, снизу, под дисплеем, имеется широкая панель, которая тоже никак не эксплуатируется. Это просто «борода», которая нужна для удобства в использовании. То есть, здесь вроде сэкономили место на фронтальной камере и вынесли ее на экран, но на самом деле ничего невероятного не произошло и экрана без рамок вы не увидите. Это странно, ведь можно было убрать панель снизу, сделать рамки тоньше и тогда результат был бы совершенно иным. Тыльная сторона тоже не удивила — система камер, датчик сканирования отпечатков и логотип.

Начинка

За основу производительности данного смартфона взят процессор Kirin 970, который компания Huawei самостоятельно разработала. Данный процессор отлично показал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования продукта, с производительностью точно вопросов не возникнет. Поддерживать мощность процессора будет оперативная память на 8 гигабайт, этого предостаточно для любых задач, которые вы поставите своему смартфону. Хранить же личный контент вы сможете на встроенном накопителе на 128 гигабайт. Тоже довольно неплохо, согласитесь.

Особенности

Ключевой особенностью продукта является камера на фронтальной панели, здесь даже вопросов не возникает. Разработчики постарались сделать крутой продукт, опережающий конкурентов, и у них получилось. Пока что не совсем понятно, как с такой камерой смотреть фильмы и, что самое важное, как играть в шутеры. Дело в том, что примерно в месте камеры расположен обычно виртуальный стик для передвижения. Как он будет реагировать на нажатия, когда вы проведете пальцем по дисплею? Это интересный вопрос, на который пока что нет ответа.

Итог

Стоит отметить, что разработчики смартфона весьма интересно подошли к комплектации гаджета. Обычно компании дают возможность выбрать объем оперативной памяти или встроенной, бывало даже, что процессор позволяли выбрать. У данного смартфона вы можете выбрать разрешение камеры — 20 или 48 мегапикселей. Базовая версия стоит 450 долларов, за старшую модель нужно отдать 495 долларов. Нужно протестировать обе камеры, чтобы точно знать, стоит ли переплачивать деньги. Но, в целом, это очень интересный подход к продаже смартфона и нам он очень нравится. Huawei молодцы.