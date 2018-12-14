Предварительный обзор Huawei P Smart 2019. Слит до анонса

Довольно часто в последнее время ритейлеры стали сливать в сеть смартфоны, о которых сами разработчики еще ничего не сообщают. Случается это по той причине, что обычно крупные магазины заранее создают страницы с описанием товара и потом туда добавляют фотографии и характеристики, а когда гаджет анонсируют, страницу добавляют в общий доступ. Однако, случаются сбои и страницы попадают на общее обозрение раньше времени. Так случилось и со смартфоном Huawei P Smart 2019, который вдруг показали раньше времени. Сама компания пока что гаджет не анонсировала, так как он намечен на начало 2019 года, но у нас уже есть его все характеристики, фотографии и так далее. Давайте же посмотрим на то, что нам готовит популярная китайская компания в обозримом будущем и почему новинка будет действительно пользоваться популярностью среди любителей среднего класса.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Kirin 710, который компания Huawei сама и создала. Работает процессор на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 гигагерца. За графику смартфона отвечает графический контроллер ARM Mali-G51 MP4, который отлично показал себя в синтетических тестах, бенчмарках и реальных сценариях использования. В плане производительности системы-на-чипе смартфон очень хорош, у него не будет проблем с запуском тяжелого контента, программ, игр и фильмов в высоком разрешении. Это очень хорошая новость, ведь новинка создается с упором на средний класс, то есть цена будет вполне адекватная. Да и фирменный процессор китайской компании тоже должен, по идее, быть отлично оптимизированным под все задачи данного устройства.

Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 3 гигабайта. Здесь кто-то может сказать, что этой памяти будет мало, но на самом деле ОЗУ предостаточно. Для запуска одной игры, даже самой тяжелой, вам хватило бы и 2 гигабайт, не говоря уже о простеньких мессенджерах и программах. Конечно, у современных флагманов памяти намного больше, но и стоимость у них космическая. Встроенной памяти сюда поставили 64 гигабайт, чего должно хватить обычному пользователю — для десятка игр, трех-четырех фильмов, музыки и фотографий этого предостаточно. Если же вы хотите носить в кармане медиатеку, то стоит обратить внимание на карты памяти — они решают любые проблемы.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида все довольно привлекательно сделано, без лишних элементов. На фронтальной панели у нас расположен дисплей почти на всю площадь, плюс есть небольшой вырез под камеру. Экран большой, 6,21 дюйма, он выглядит просто отлично и вырез не отнимает столько площади, чтобы вам было некомфортно. На тыльной стороне смартфона расположена камера со сканером отпечатков пальцев, сама же панель выполнена в градиенте. Это не новое решение и что-то подобное вы уже точно видели, но смотрится круто, ярко и необычно. Думаю, многим такой дизайн будет интересен именно из-за перелива цветов.

Итог

На текущий момент есть информация о том, что продукт стоит 250 евро. Здесь только одна комплектация, так что проблем при выборе комплектации у вас не будет. Для отечественного рынка цена, скорее всего, вырастет до 280-300 долларов с переводом на курс рубля с небольшой накруткой. Сейчас есть инсайд, что продукт будут продавать у нас за 18990 рублей, но пока что это лишь слух. Будем надеяться, что вскоре появится более точная информация и можно будет предметно сравнивать устройство с конкурентами по рынку за аналогичную стоимость.