Предварительный обзор Huawei P smart+ 2019. Для геймера

2019-03-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei P smart+ 2019; [219]
К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за довольно большие деньги. Это проблема, так как иногда хочется поиграть в игры или посмотреть фильм в высоком разрешении в дороге, но для этого же не обязательно покупать именно флагман. Новинка от китайского бренда является ярким доказательством того, что можно взять продукт более доступный и получить все необходимые возможности. Итак, давайте на новинку посмотрим более внимательно.

Характеристики

За основу производительности смартфона Huawei P smart+ 2019 взят фирменный процессор компании Huawei под названием Kirin 710. Он построен на восьми вычислительных ядрах и может похвастаться довольно высокой производительностью в играх — частота до 2,2 гигагерц позволяет вам с комфортом играть в любые игры или запускать любые приложения, чтобы получать от своего смартфона максимум удовольствия и пользы. Графической подсистемой выступает довольно продвинутая модель ARM Mali-G51 MP4, которая отлично показала себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Это достойное решение на тот случай, если вы хотите получить в играх лучшую картинку из существующих. А чтобы ваш смартфон при этом не перегревался и мог показать себя с лучшей стороны, разработчики реализовали довольно неплохую систему GPU Turbo 2.0. Она позволяет использовать мощность смартфона более эффективно.

Конечно, на этом перечень характеристик смартфона не заканчивается, ведь нам помимо процессора нужна еще и оперативная память. У данной модели смартфона оперативной памяти всего 3 гигабайта, но этого предостаточно, чтобы вы могли без труда запустить игру и получить в ней максимум производительности. Можно было бы поставить сюда 10 гигабайт оперативной памяти, но зачем требовать от пользователя переплаты, если он и половины этой ОЗУ задействовать в одном процессе не сможет. Встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта, чего тоже вполне достаточно для комфортной работы. Естественно, вы можете использовать облачные хранилища, чтобы не занимать память смартфона фотографиями, к примеру. Удивительно, но других вариантов комплектации у смартфона нет, только 3 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти.

Дисплей

Важным преимуществом продукта можно назвать дисплей с диагональю 6,21 дюйма. Это довольно большая диагональ, которая лишь немного омрачена вырезом под фронтальную камеру в виде капли. Ничего страшного в этом нет, да и играть в игры практически не мешает. Зато вы получаете весьма большой дисплей для игр, просмотра фильмов или сериалов. Разрешение при этом составляет 2340 на 1080 точек, то есть это стандартный FullHD+ дисплей. Картинка яркая и сочная, у него шикарные углы обзора и высокая плотность пикселей, позволяющая читать книги, к примеру, без особого вреда для зрения. Дисплей смартфона очень даже порадовал, особенно если учитывать, что это топовый вариант на смартфоне среднего класса.

Итог

Пока что цена на устройство не уточняется, но нужно понимать, что гаджет относится к среднему классу, даже ближе к бюджетному. Это значит, что вы сможете получить новый смартфон за вполне адекватные деньги. Тем более, что компания Huawei ранее радовала нас хорошими ценами. Для большинства пользователей новинка является отличной возможностью получить доступный геймерский смартфон с хорошей тройной камерой и стильным дизайном за вполне адекватные деньги, да и бренд уже известный и брать его можно без страха и переживаний. Особенно понравится тем, кто играет в тяжелые игры.

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