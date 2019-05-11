Предварительный обзор Huawei P smart Z. Очень достойно

Длительное время крупные производители смартфонов думали о том, как бы им реализовать смартфон с большим дисплеем и камерой, которая не будет занимать место на этом дисплее. Конечно, можно сделать вырез, но это не очень нравится покупателю, плюс нужно же как-то двигаться дальше и развиваться. Вдруг компания Vivo показала вариант с выдвижной камерой и многие решили, что теперь такой вариант будет установлен исключительно на смартфонах топового уровня. Но, к счастью, у китайских инженеров были свои планы — они представили смартфон Huawei P smart Z, который относится к среднему классу и может похвастаться приличным набором крутых фишек, среди которых есть и выдвижная камера. Итак, давайте посмотрим на то, что умеет новый смартфон и стоит ли он того внимания, которое мы ему уделяем. Все же смартфонов среднего класса очень много, но иногда они совершенно не интересными получаются.

Характеристики

Особенности

Как мы и ожидали, за основу производительности смартфона взят процессор Hisilicon Kirin 710, который является продуктом компании Huawei — китайские инженеры сами разработали и произвели данный процессор, что позволило не только лучше оптимизировать устройство, но и понизить конечную себестоимость продукта. Работает данный процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,2 гигагерц, чего должно быть предостаточно для комфортного запуска игр, видео в высоком разрешении и прочих развлекательных задач. За графику смартфона будет отвечать графический ускоритель ARM Mali-G51 MP4, который мы уже неоднократно видели в других моделях смартфонов. Кроме того, здесь установлено 4 гигабайта оперативной памяти, чтобы вы могли запускать приложения и держать их в фоновом режиме. Встроенная же память представлена накопителем на 64 гигабайта.

Дизайн корпуса

Главной особенностью данного смартфона можно смело назвать дисплей с диагональю 6,59 дюйма — это достаточно большое полотно, на котором приятно смотреть и фильмы, и сериалы. Да и книги читать тоже круто. Разрешение при этом составляет 2340 на 1080 точек — картинка весьма четкая, плотная и яркая. Учитывая, что это смартфон среднего класса, дисплей просто шедевральный. Даже на флагманских устройствах найти более продвинутый дисплей нельзя, что должно обрадовать потенциальных владельцев данного устройства. Также стоит отметить камеру перископ, которая выезжает из верхнего торца корпуса — 16 мегапикселей делают свое дело.

Итог

Как-то комментировать или хвалить внешний вид смартфонов становится все сложнее и сложнее, так как пространства для демонстрации этого самого дизайна банально не остается. Вот на фронтальной стороне этого смартфона расположен только дисплей. Рамка миниатюрная, ее почти не видно, динамик представлен тонкой полоской, всё. Что тут можно рассказать интересного? На тыльной стороне у нас система камер, датчик отпечатков пальцев и странный переход от цвета к цвету. Собственно, вот вам и весь дизайн продукта. Вроде гаджет выглядит очень круто и дорого, а зацепиться не за что. Зато экран здоровенный, это круто.

Говорить о стоимости для нашего региона пока что очень рано — на европейском сайте компании Huawei есть данные о 280 евро. То есть, у нас смартфон будут продавать примерно за 300 долларов, только еще нужно переводить в рубли примерно по курсу в 65 рублей за доллар. Получается достаточно доступная новинка, но нужно подождать официальную информацию о данном устройстве и тогда уже можно будет сравнивать новинку с конкурентами. Нравятся вам такие смартфоны?