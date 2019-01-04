Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019. Огромный дисплей

2019-01-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Y7 Pro 2019; [61]
Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над тем, как бы привлечь аудиторию к очередной новинке. Что сейчас нужно пользователю? Пара мессенджеров, Instagram и может звонки иногда. Все, больше ничего обычному пользователю не нужно — громадная часть аудитории не играет в игры, не смотрит фильмы на смартфоне, не монтирует видео и уж тем более не работает с фото. Примерно 90% пользователей используют свой гаджет для четырёх задач, которые я назвал выше, и удивить их чем-то новым, чтобы они пошли в магазин за новым смартфоном, почти нереально. У Huawei Y7 Pro 2019, например, есть масса интересных фишек и привлекательный дизайн, но вы, скорее всего, не захотите менять свой смартфон на эту новинку. Потому что современные смартфоны среднего класса просто не могут удивить потенциального покупателя. Даже флагманам это удается с трудом.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Довольно мощная модель, хотя и относится к начальному классу процессоров данной компании. Тем не менее, процессор работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 гигагерца, чего предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать игровые проекты, пользоваться абсолютно всеми приложениями, работать с каким-то контентом, общаться в социальных сетях и так далее. За графику смартфона отвечает подсистема Adreno 506, вы ее уже не первый раз видите и она отлично справляется как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за наличие модуля скоростной сотовой связи, который позволяет передавать информацию на громадной скорости. Не каждый оператор такую скорость предоставляет, но все равно приятно.

Дизайн корпуса

Внешность смартфона многим понравится, хотя к ней есть некоторые вопросы. Например, на фронтальной панели можно четко заметить приличной толщины рамку вокруг экрана, которая сразу бросается в глаза. При этом, у смартфона сверху в дисплее имеется вырез под камеру, а внизу находится толстая панель, на которую даже логотип компании поместился. Нельзя было сделать рамки тоньше и убрать этот вырез в дисплее? Тыльная сторона порадовала красивыми цветами и вертикальной системой из двух камер. Вполне неплохой вариант на случай, если вы хотите привлекать к себе внимание.

Особенности

Устройство сразу заинтересовало дисплеем с диагональю 6,26 мегапикселя — очень крутой вариант, который позволяет с комфортом общаться в мессенджерах, смотреть фото или видео. Разрешение составляет HD+ (1520 на 720 точек), соотношение сторон 19,5:9. Цифры довольно странные из-за выреза, который при просмотре видео будет перекрываться и картинка станет нормальной — 18:9. Кроме того, продукт порадовал неплохим качеством фотографий, которые действительно выглядят ярко и сочно, если снимать при хорошем освещении. Здесь даже есть функция Face Unlock, которая работает через фронтальную камеру.

Итог

Стоит отметить, что у данного смартфона нет возможности выбора одной из нескольких комплектаций — внутри стоит 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной для хранения личного контента, других вариантов просто нет. Стоимость за такой смартфон составляет 170 долларов, это вполне адекватная цена за продукт такого уровня. У него отличный дисплей, шикарные характеристики, качественная камера и даже дизайн корпуса привлекает внимание. Ждем в России.


Комментарии:
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Вскрытие автомобиля - как открыть дверь...
Вскрытие автомобиля - как открыть дверьДостаточно часто, особенно когда вы торопитесь, вдруг вы замечаете, что потеряли ключи от автомобиля, ...
Сверхъестественное 14 сезон доступен он...
Сверхъестественное 14 сезон доступен онНи для кого не является секретом, что отечественные правообладатели вытирают ноги об своих пользовател...
Xiaomi Pocophone F2 показали на рендерах...
Xiaomi Pocophone F2 показали на рендерахВ сети активно обсуждают то, каким будет новый смартфон Xiaomi Pocophone F2. В выходе второй версии никто...
Samsung выпустит гибкий смартфон с тремя...
Samsung выпустит гибкий смартфон с тремяАналитики мобильного рынка уверены, что корейская компания Samsung покажет свой гибкий смартфон с системо...
Redmi станет отдельным брендом...
Redmi станет отдельным брендомГлава компании Xiaomi официально сообщил, что планирует превратить линейку смартфонов Redmi в отдельный б...
Philips показала телевизор 4K UHD Androi...
Philips показала телевизор 4K UHD AndroiНа выставке CES 2019 компания Philips показала свой новый умный телевизор под названием 4K UHD Android TV...
Acer TravelMate X3410 для любителей путе...
Acer TravelMate X3410 для любителей путеОфициально представлен ноутбук Acer TravelMate X3410, из названия которого можно понять, что его создавал...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW). NVMe-накопитель, все еще молодцомОбзор Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW). NVMe-накопитель, все еще молодцом
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 128GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 128GB
Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общенияОбзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общения
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB
Обзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюденияОбзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюдения
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. О...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. ОВ последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — б...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушкаВ последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят в...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Предварительный обзор Cooler Master Wrai...
Предварительный обзор Cooler Master WraiВ последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютн...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. До...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Play. ДоНекоторое время назад, 24 декабря, в продажу поступил новый смартфон Xiaomi Mi Play, который активно рекл...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение ле...
Обзор The Room: Old Sins. Возвращение леЯ всегда был большим фанатом франшизы The Room, которая сильно выделялась на фоне остальных проектов. Раз...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor