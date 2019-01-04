Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019. Огромный дисплей

Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над тем, как бы привлечь аудиторию к очередной новинке. Что сейчас нужно пользователю? Пара мессенджеров, Instagram и может звонки иногда. Все, больше ничего обычному пользователю не нужно — громадная часть аудитории не играет в игры, не смотрит фильмы на смартфоне, не монтирует видео и уж тем более не работает с фото. Примерно 90% пользователей используют свой гаджет для четырёх задач, которые я назвал выше, и удивить их чем-то новым, чтобы они пошли в магазин за новым смартфоном, почти нереально. У Huawei Y7 Pro 2019, например, есть масса интересных фишек и привлекательный дизайн, но вы, скорее всего, не захотите менять свой смартфон на эту новинку. Потому что современные смартфоны среднего класса просто не могут удивить потенциального покупателя. Даже флагманам это удается с трудом.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 450 от компании Qualcomm. Довольно мощная модель, хотя и относится к начальному классу процессоров данной компании. Тем не менее, процессор работает на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 гигагерца, чего предостаточно, чтобы вы могли без труда запускать игровые проекты, пользоваться абсолютно всеми приложениями, работать с каким-то контентом, общаться в социальных сетях и так далее. За графику смартфона отвечает подсистема Adreno 506, вы ее уже не первый раз видите и она отлично справляется как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Отдельно хотелось бы похвалить устройство за наличие модуля скоростной сотовой связи, который позволяет передавать информацию на громадной скорости. Не каждый оператор такую скорость предоставляет, но все равно приятно.

Дизайн корпуса

Внешность смартфона многим понравится, хотя к ней есть некоторые вопросы. Например, на фронтальной панели можно четко заметить приличной толщины рамку вокруг экрана, которая сразу бросается в глаза. При этом, у смартфона сверху в дисплее имеется вырез под камеру, а внизу находится толстая панель, на которую даже логотип компании поместился. Нельзя было сделать рамки тоньше и убрать этот вырез в дисплее? Тыльная сторона порадовала красивыми цветами и вертикальной системой из двух камер. Вполне неплохой вариант на случай, если вы хотите привлекать к себе внимание.

Особенности

Устройство сразу заинтересовало дисплеем с диагональю 6,26 мегапикселя — очень крутой вариант, который позволяет с комфортом общаться в мессенджерах, смотреть фото или видео. Разрешение составляет HD+ (1520 на 720 точек), соотношение сторон 19,5:9. Цифры довольно странные из-за выреза, который при просмотре видео будет перекрываться и картинка станет нормальной — 18:9. Кроме того, продукт порадовал неплохим качеством фотографий, которые действительно выглядят ярко и сочно, если снимать при хорошем освещении. Здесь даже есть функция Face Unlock, которая работает через фронтальную камеру.

Итог

Стоит отметить, что у данного смартфона нет возможности выбора одной из нескольких комплектаций — внутри стоит 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной для хранения личного контента, других вариантов просто нет. Стоимость за такой смартфон составляет 170 долларов, это вполне адекватная цена за продукт такого уровня. У него отличный дисплей, шикарные характеристики, качественная камера и даже дизайн корпуса привлекает внимание. Ждем в России.